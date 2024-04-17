В Самарской области после массовой аварии в больницу попали шесть человек

В Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в Кинельском районе. На автодороге столкнулись машины ВАЗ, Lada Kalina и Volkswagen.

«Шесть пострадавших, из них трое – дети, отправлены в больницу имени Середавина», – поделились в ведомстве.

В комментарии для журналистов сотрудники МВД региона рассказали, что водитель Lada Kalina получил травмы. Остальные пятеро пострадавших – дети, которые находились в салоне ВАЗ.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Они проводят опрос очевидцев и другие мероприятия.

До этого в Москве из-за массового ДТП на севере города образовалась крупная пробка, длина превышает три километра. Известно, что столкнулись девять машин. Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее в Ростовской области мужчина впал в кому после столкновения с мотокроссером.