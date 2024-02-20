Песков рассказал, почему Путин подарил Aurus Ким Чен Ыну

Президент России Владимир Путин подарил премиальный автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну из-за того, что машина ему понравилась. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично, — рассказал представитель Кремля. — Как и многим, эта машина понравилась, поэтому было принято решение подарить ее», — сказал Песков.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский автомобиль. Позже выяснилось, что это премиальный Aurus.

В сообщении ЦТАК говорится, что подарок для Ким Чен Ына получили его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон и секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Это произошло 18 февраля.

С автомобилем марки Aurus Владимир Путин познакомил главу КНДР во время официального визита последнего в Россию в сентябре 2023 года, когда Ким Чен Ын в составе большой делегации посетил также космодром «Восточный».

До этого стало известно, что новый султан Малайзии Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар хочет купить премиальный российский автомобиль Aurus. Султан предпочитает сам водить автомобиль. В его коллекции огромное количество автомобилей.

Ранее стало известно, когда появятся новые модели Aurus.