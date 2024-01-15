Перечислены китайские автобренды, пришедшие в Россию в 2023 году

За год на российский рынок официально вышло 19 новых автомобильных брендов из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia», — перечислили в РОАД китайские автомобильные бренды, которые в 2023 году начали официальные продажи в России.

До этого на российском рынке присутствовали еще 10 китайских автомобильных брендов, таким образом общее их число на нашем рынке составляет 29, уточнили в РОАД.

До этого стало известно, какие автомобили подешевели в России с начала января. Снижение цен коснулось машин пяти марок, включая Chery, Jetour, Exeed, Dongfeng и «Москвич».

Ранее стало известно, что в России появится китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.