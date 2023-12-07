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Водителей в Москве призвали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу

Столичных водителей призвали пользоваться общественным транспортом из-за пробок

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Thanassis Stavrakis/AP

На столичных дорогах наблюдаются серьезные заторы. Об этом сообщает Telegram-канал «Молния. Москва». Из-за этого автомобилистам предложили пересесть на общественный транспорт.

«В центре города наблюдаются сильные пробки, особенно на Садовом и кольце. Бородинский мост и вовсе перекрыли. Возможно, это вызвано тем, что в столицу прибыл президент Ирана», — говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, движение в городе стабильное. В связи с погодными условиями водители едут медленнее и внимательнее — со скоростью 26 км/ч.

Отмечается, что вечером ожидаются затруднения движения в центральной части города, на Ярославском шоссе, Садовом кольце и ТТК. На движение могут повлиять погодные условия, мелкие ДТП, ремонтные работы на проезжей части. Автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проехал по столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби на автомобиле Aurus с местными номерами.

Ранее сообщалось, что в России разработали суперсредство для строительства автодорог.

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