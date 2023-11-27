Перечислены лучшие седаны, которые можно купить за 1 млн рублей

При покупке седана за 1 млн рублей лучше отдать предпочтение машинам с классическим «автоматом», выпущенным не ранее 2013 года и с пробегом не более 200 тыс. км. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрошенных автоэкспертов.

«Стоит присмотреться к моделям Chevrolet Cruze, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. При этом предварительно важно провести техническую диагностику желаемой модели, а также учесть совокупный пробег и год выпуска», — рассказал изданию заместитель руководителя по рискам группы компаний «Альфа-Лизинг» Дмитрий Кудрявцев.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин среди седанов и лифтбэков за 1 млн рублей порекомендовал присмотреться к Chevrolet Aveo, Renault Laguna и Skoda Octavia.

Лифтбэк чешской марки пользуется особо высоким спросом, поскольку у него хорошая управляемость и практичность. Кроме того, Skoda зарекомендовала себя как поставщик надежных и безопасных семейных машин, аргументировал он.

Ранее стало известно, что средний возраст автомобилей в России вырос до 12-15 лет.