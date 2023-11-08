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Назван российский регион, где автомобили переведут на электричество

Власти Калининграда планируют перевести весь автотранспорт на электричество

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Пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга

Власти Калининградской области готовят проект постепенного перевода всего автомобильного и общественного транспорта в регионе на электричество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местного губернатора Антона Алиханова.

«Мы сейчас с экспертным сообществом, с «Росатомом», с «Автотором» ведем работу по подготовке такого комплексного проекта, так называемого «проекта-маяка» по постепенному переводу всего автомобильного и общественного транспорта в Калининградской области на электродвижение», — сказал губернатор.

По его словам, это коснется как муниципального транспорта, так и частных автомобилей. Он добавил, что для того, чтобы граждане покупали электромобили, необходимо ввести специальный утилизационный грант. Так, сдавая старый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, его владелец мог бы рассчитывать на определенную сумму, которую можно вложить в покупку электромобиля. При этом, заявил Алиханов, необходимо еще создать инфраструктуру для утилизации старых автомобилей.

До этого стало известно, что в 2035 году доля электромобилей на российском авторынке достигнет 25%. При оптимистичном сценарии в 2035 году в стране будет реализовано 483 тыс. электромобилей.

Ранее сообщалось, что продажи российских электромобилей Evolute упали на треть в октябре.

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