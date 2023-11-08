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Россиянке помешали вывезти в Финляндию старинную книгу сказок

Карельские таможенники помешали россиянке вывезти в Финляндию старинную книгу сказок

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Северо-Западное таможенное управление

Карельские таможенники помешали россиянке нелегально вывезти из страны книгу со сказками, изданную в 1913 году. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Старую книгу таможенники нашли в автомобиле гражданки России, следовавшей в Финляндию. Выяснилось, что при выезде из страны женщина не задекларировала книгу и не предоставила документы, разрешающие вывоз. Сотрудники таможни изъяли книгу и отправили ее на экспертизу.

Эксперты заключили, что изданная в 1913 году «Золотая книга сказок всех стран и народов» относится к категории культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза. Книга снабжена хромолитографированными картинами по акварелям художника Артура Шенера, говорится в сообщении.

В таможне рассказали, что для вывоза культурных ценностей необходимо представить заполненную пассажирскую таможенную декларацию и разрешение Министерства культуры. На женщину возбудили дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений).

Ранее челябинские таможенники не пустили в Россию грузовик с 15 тоннами пива.

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