Глава Минздрава отказался от служебной BMW

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко начал использовать отечественный Aurus в качестве служебного автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

Мурашко посетил университет имени Пирогова в Москве, где прочитал лекцию ко Всемирному дню безопасности пациентов. Министр прибыл на люксовом седане Aurus Senat черного цвета с мигалкой. Прежде глава Минздрава в качестве служебной машины использовал BMW, говорится в публикации.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин заявил, что автомобили российских чиновников следует заменить на отечественные. Позже в сентябре в Госдуме единогласно приняли решение об использовании депутатами только продукции российского автопрома.

В Минпромторге рассказали, что закупят бизнес-седаны Lada Aura для нужд чиновников. В министерстве подтвердили планы «АвтоВАЗа» по запуску производства Lada Aura в 2024 году.

Ранее в Госдуме предложили исключить из машин чиновников кожаный салон и функцию массажа.