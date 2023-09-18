Движение по Садовому кольцу в Москве временно перекроют в субботу

В связи с проведением в столице «Московского мотофестиваля» в эту субботу будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с проведением «Московского мотофестиваля» 23 сентября с 13:50 будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения колонны движение будет открыто. Также с 00:01 до 16:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой, на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой)», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с 00:01 22 сентября до 23:59 23 сентября на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой нельзя будет пользоваться парковкой.

До этого президент России Владимир Путин на официальной церемонии в Нижегородской области запустил движение по участку трассы М-12, который связал между собой Москву и Арзамас. Участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса представляет собой 415 км автомобильной дороги первой технической категории. Новая часть трассы связала четыре региона — Москву, а также Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Ранее сообщалось, что на расширение трассы «Россия» потребуется 500 млрд рублей.