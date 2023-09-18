Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Движение по Садовому кольцу в Москве временно перекроют в субботу

В Москве перекроют движение по Садовому кольцу из-за мотофестиваля

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

В связи с проведением в столице «Московского мотофестиваля» в эту субботу будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В связи с проведением «Московского мотофестиваля» 23 сентября с 13:50 будет временно закрыто движение по внешней стороне Садового кольца. После прохождения колонны движение будет открыто. Также с 00:01 до 16:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой, на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой)», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с 00:01 22 сентября до 23:59 23 сентября на улице Маши Порываевой и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой нельзя будет пользоваться парковкой.

До этого президент России Владимир Путин на официальной церемонии в Нижегородской области запустил движение по участку трассы М-12, который связал между собой Москву и Арзамас. Участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса представляет собой 415 км автомобильной дороги первой технической категории. Новая часть трассы связала четыре региона — Москву, а также Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

Ранее сообщалось, что на расширение трассы «Россия» потребуется 500 млрд рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях