Автобренд Roewe представил новый седан D7 с запасом хода 1400 км

Китайская компания Roewe представила на автосалоне в Чэнду седан D7. Об этом сообщает autoreview.ru.

Модель построена на новой платформе Nebula. По размерам Roewe D7 близок к седанам Toyota Camry и Kia K5: длина составляет 4890 мм. На выставке дебютировали две модификации, и они различаются не только внешностью, но также имеют разную компоновку.

Первая версия оснащается гибридной установкой, в состав которой входит 1.5-литровый бензиновый мотор мощностью 112 л.с. и тяговый электродвигатель. Вместе они вращают передние колеса и в пике выдают 204 л.с. В гибридном режиме автомобиль может проехать до 1400 км.

Вторая версия — электромобиль. Анонсированы две версии — с двигателем мощностью 197 л.с. и дальностью хода 510 км и 211 л.с. и 610 км соответственно.

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