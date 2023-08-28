Более 100 тысяч импортных авто оборудовали «ЭРА-ГЛОНАСС» за 10 месяцев

Глава компании «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич заявил, что свыше 100 тысяч автомобилей, которые были ввезены в Россию по параллельному импорту, оборудованы системой «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 октября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Юридические лица и индивидуальные предприниматели подключили к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС» более 100 тысяч транспортных средств, ввезенных в Россию с 1 октября 2022 года», — сказал Райкевич.

По его словам, 73% автомобилей, поставленных в Россию и подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», выпущены в текущем году.

Ранее Райкевич заявил о начале тестирования российских трекеров для мониторинга полетов беспилотных летательных аппаратов. Это упростит использование дронов, позволив надзорным органам отслеживать в режиме реального времени полеты беспилотников.

По словам Райкевича, беспилотники оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах полетов дронов передаются в некорректируемом виде в госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС». Первые тесты состоялись в конце июля в Томской области и в Новосибирске.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.