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Шмель спровоцировал ДТП в Челябинской области

В Челябинской области женщина-водитель устроила ДТП, испугавшись залетевшего в салоне шмеля

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Depositphotos

В Челябинской области шмель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, Об этом сообщает Агентства новостей «Доступ».

Отмечается, что на 11-м километре дороги Кыштым – Сайма автомобиль Suzuki Liana, под управлением женщины, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Пострадали две находившиеся в салоне пассажирки. Они получили травмы разной степени тяжести. Бригадой скорой помощи обе доставлены в больницу Кыштыма.

В аварии женщина-водитель не пострадала. Выяснилось, что причиной ДТП стал шмель. Он залетел в открытое окно и испугал водителя. После этого женщина потеряла контроль над машиной.

Ранее сообщалось, что в Кандалакше Мурманской области сотрудники ГИБДД остановили сотрудника автосервиса, который в нетрезвом состоянии угнал автомобиль, сданный ему для ремонта.

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