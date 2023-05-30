Шмель спровоцировал ДТП в Челябинской области

В Челябинской области шмель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие, Об этом сообщает Агентства новостей «Доступ».

Отмечается, что на 11-м километре дороги Кыштым – Сайма автомобиль Suzuki Liana, под управлением женщины, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Пострадали две находившиеся в салоне пассажирки. Они получили травмы разной степени тяжести. Бригадой скорой помощи обе доставлены в больницу Кыштыма.

В аварии женщина-водитель не пострадала. Выяснилось, что причиной ДТП стал шмель. Он залетел в открытое окно и испугал водителя. После этого женщина потеряла контроль над машиной.

Ранее сообщалось, что в Кандалакше Мурманской области сотрудники ГИБДД остановили сотрудника автосервиса, который в нетрезвом состоянии угнал автомобиль, сданный ему для ремонта.