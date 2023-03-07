В Мурманске водитель зацепил на буксир девушку на матрасе с бокалом вина

В Мурманске ГИБДД оштрафовала водителя, который на автомобиле буксировал матрас с девушкой по улицам города, сообщает РИА «Новости».

Видео с пьющей вино девушкой на матрасе, которая каталась на буксире за автомобилем по Мурманску, набрало популярность среди местных жителей и заинтересовало сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы установили личность автомобилиста и вынесли штраф.

В Госавтоинспекции рассказали, что за рулем автомобиля Chevrolet находился мужчина 1997 года рождения. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей за перевозку пассажира вне кабины автомобиля (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина увидел незапертый автомобиль с включенным мотором и угнал его, чтобы не опоздать на работу.