Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Мурманске водитель зацепил на буксир девушку на матрасе с бокалом вина

В Мурманске ГИБДД оштрафовала водителя, который на автомобиле буксировал матрас с девушкой по улицам города, сообщает РИА «Новости».

Видео с пьющей вино девушкой на матрасе, которая каталась на буксире за автомобилем по Мурманску, набрало популярность среди местных жителей и заинтересовало сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы установили личность автомобилиста и вынесли штраф.

В Госавтоинспекции рассказали, что за рулем автомобиля Chevrolet находился мужчина 1997 года рождения. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей за перевозку пассажира вне кабины автомобиля (ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ).

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина увидел незапертый автомобиль с включенным мотором и угнал его, чтобы не опоздать на работу.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть