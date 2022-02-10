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Автоэксперт Бургазлиев: к концу года цены на машины вырастут на 15%

С начала февраля больше десяти автопроизводителей повысили цены на автомобили

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

К концу 2022 года рост цен на новые автомобили составит 12-15%, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

По словам эксперта, подорожание связано как с высоким спросом на автомобили, так и с увеличением себестоимости их производства. В прошлом году заметно выросла стоимость стали, полимеров, каучука и другого сырья, которое используется в автопромышленности. Дополнительные расходы на закупку электронных комплектующих также выросли из-за глобального дефицита полупроводников.

«С учетом массовой нехватки чипов, их производители резко подняли цены на свою продукцию. Также заметно выросли тарифы на логистические услуги – по некоторым направлениям на 30-40%. Естественно, эти издержки автопроизводители закладывают в стоимость машин», — объяснил Бургазлиев и отметил, что автопроизводители станут поднимать РРЦ раз в несколько месяцев, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей резким подорожанием.

Уже в январе 2022 года сразу 30 автомобильных брендов, представленных в России, повысили цены на автомобили. В начале февраля прайс-листы переписали больше десяти производителей.

Как рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, по увеличению средней стоимости новых машин 2021 год стал рекордным за последние несколько лет — тогда автомобили в России подорожали на 17-20%. Подробнее о том, как подорожала продукция автопроизводителей в 2022 году, и что ждет рынок — в материале «Газеты.Ru».

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