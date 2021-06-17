В Великобритании сравнили Cadillac Байдена и Aurus Путина

Британская газета Daily Mail сравнила автомобили Cadillac и Aurus, на которых президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин прибыли на переговоры в Женеве 16 июня.

Американский президент приехал на виллу Ла-Гранж на бронированном Cadillac стоимостью $1,5 млн. Автомобиль оснащен камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней из стали и керамики, способной выдержать взрыв бомбы и стрельбу. Отмечается, что двери этой машины весят столько же, сколько двери самолета Boeing 757.

Также, в машине Байдена есть встроенная система связи, кислородная система и запас крови президента на случай чрезвычайной ситуации.

Задняя часть Cadillac отделена от водителя стеклянной перегородкой. Там же, на задних сиденьях, установлен спутниковый телефон с прямой связью с вице-президентом США Камалой Харрис и Пентагоном.

Топливный бак американского автомобиля бронированный, кроме того, он заполнен пеной, которая предупреждает взрыв даже при прямом попадании.

«Российский президент тоже может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где, как утверждаются, пассажиры остаются в безопасности даже под водой», — пишет издание. Однако информации об Aurus Senat у газеты гораздо меньше, чем о Cadillac.

Автомобиль Путина имеет 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 598 лошадиных сил, гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Стоимость обычного Aurus составляет 18 млн рублей, но, по информации газеты, машина президента оценивается дороже.

Ранее американский журнал Newsweek сравнил новые лимузины президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа.

Встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.