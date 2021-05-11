Юрист назвала случаи, когда водитель может не выполнять требования ДПС

ПДД диктуют водителям необходимость подчиняться законным требованиям представителей органов полиции. Однако бывают случаи, когда требования можно не выполнять, приводит агентство «Прайм» заявление адвоката Надежды Ермолаевой.

По словам юриста, исключением может стать требование покинуть авто на магистрали с интенсивным движением. Ермолаева подчеркивает, что надо понимать нормативные требования, которыми руководствуются сотрудники Госавтоинспекции. Главной задачей перед ведомством стоят защита жизни и здоровья людей.

«Если сотрудник ДПС предлагает «дыхнуть в трубочку», водитель может отказаться это делать прямо на дороге и проследовать с инспектором для прохождения медицинского освидетельствования в специальном учреждении», — объяснила адвокат.

У автомобилиста, по ее словам, есть полное право на прохождение процедуры на территории медучреждения.

Сдача теста в лабораторных условиях, как отметила эксперт, приведет к более точным показаниям, в отличие от экспресс-варианта.

Ко всему прочему, водителям стоит ознакомиться с различиями в процедурах «осмотра» и досмотра». В частности, здесь есть несколько ограничений, включая обязательное составление протокола, а также присутствие понятых, заметила Ермолаева.

Ранее были названы восемь неочевидных штрафов для автомобилистов.