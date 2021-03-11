Минпромторг презентовал первый прототип электронного мотоцикла модели Aurus

Минпромторг показал первый прототип электронного мотоцикла марки Aurus. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно представленной информации, пиковая мощность его электродвигателя составляет 140 кВт.

При этом мотоцикл также может разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунд.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркнул, что разработка была создана в соответствии с требованиями Гаража особого назначения ФСО России.

Ранее на заводе в Елабуге выпустили пилотную партию автомобилей Aurus.