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Как выглядит прототип первого мотоцикла под брендом Aurus

Минпромторг показал прототип первого мотоцикла под маркой Aurus — планируется, что когда-нибудь он сможет заменить импортные мотоциклы сопровождения. В сообщении министерства говорится, что ходовой образец был спроектирован и собран специалистами ФГУП «НАМИ» в соответствии с требованиями Гаража особого назначения ФСО России. Предполагается, что мотоцикл тяжелого класса в рамках «Единой модульной платформы» можно будет поставлять в подразделения МВД и МЧС, допускается и возможность его выхода в свободную продажу. Информация о сроках появления других образцов пока отсутствует.

Сообщается, что пиковая мощность электрической силовой установки мотоцикла будет достигать 140 кВт. Время разгона до 100 км/ч — 3,7 секунды. Дизайн планируется выполнить в стилистике текущей линейки бренда — на данный момент в ней числятся седан и лимузин Aurus Senat и минивен Arsenal. В 2020 году на Московском автосалоне должен был быть представлен и внедорожник Komendant, но автосалон был отменен из-за пандемии. Также существует в нескольких экземплярах кабриолет без собственного названия — для военных парадов.

В прошлом году также стало известно, что представительский седан Senat для частных клиентов должны начать собирать на заводе Sollers в Елабуге в первом квартале 2021 года. Еще до начала сборки автомобиль подорожал — на старте продаж он будет стоить от 22 млн рублей. Это в полтора раза больше, чем просят за базовый Mercedes-Maybach S-класса.

Aurus Senat впервые появился на публике в мае 2018 года — президент Владимир Путин приехал на нем на свою четвертую инаугурацию. Сам проект «Кортеж» для создания отечественного лимузина был инициирован в конце 2012 года, на создание линейки из бюджета было потрачено более 12 млрд рублей.

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