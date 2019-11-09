Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
close
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам. Об этом сообщает ТАСС.
Акимов отметил, что тестовый режим системы должен заработать в 2020 году.
По его словам, для осуществления тестов даже, вероятно, не потребуется специального оборудования.
Вице-премьер отметил, что внедрение системы будет обсуждаться комиссией по безопасности дорожного движения.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Водителей предложили поощрять за сообщения о нарушителях на дорогах
— Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
— В России введут электронные права