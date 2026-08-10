Какие китайские машины по-тихому исчезли с российского авторынка в 2026 году

Около двух десятков моделей китайских автомобилей покинули российский автомобильный рынок с начала 2026 года. Какие-то из них ушли безвозвратно, другие теперь собираются в России и продаются под локальными брендами. Об автомобилях, которые уже исчезли из российских автосалонов либо доступны только в виде складских остатков у дилеров, — в материале «Газеты.Ru».

Kaiyi

Китайская марка Kaiyi, которая начала свою деятельность в РФ лишь в 2023 году, к лету 2026 года практически распродала складские запасы: согласно данным классифайдов, для покупки доступны не более 5 экземпляров новых машин в двух регионах. Обслуживание реализованных автомобилей передано фирме «Вотур Мотор Рус».

Kaiyi X3 Kaiyi

За январь-февраль 2026 года было реализовано всего 37 машин этой марки, сообщал в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его данным, сборка автомобилей Kaiyi в России завершилась еще в начале 2025 года.

Автомобили Kaiyi собирались на калининградском «Автоторе» и были представлены тремя кроссоверами — X3, X3 Pro, X7 Kunlun, а также седаном E5. Автомобили предлагались с бензиновыми турбомоторами объемом 1.5 литра (147 л.с.) и вариаторами. Их главной фишкой был богатый базовый уровень оснащения за относительно небольшие деньги.

Бренд Chery и его сателлиты

Китайский автопроизводитель Chery серьезно урезал свой модельный ряд в России в первом полугодии 2026 года. В частности, с официального сайта и из дилерских прайсов исчезли два бестселлера — Chery Tiggo 4 и Chery Tiggo 7 Pro Max. Также в июне наш рынок покинул более крупный Chery Tiggo 8 Pro Max.

Компактный кроссовер Chery Tiggo 4 продавался с атмосферным двигателем 1.5 (113 л.с.) или турбомотором 1.5 (147 л.с.), оснащался вариатором или «механикой».

Chery Tiggo 7 Pro Max Chery

Chery Tiggo 7 Pro Max оснащался турбомотором 1.6 на 150 л.с., которому полагалась роботизированная коробка передач. В старших комплектациях оснащался виртуальной приборной панелью, панорамной крышей и системой кругового обзора.

Кроме того, из продажи в России исчез единственный седан суббренда Omoda S5 и его «заряженная» версия S5 GT: на официальном сайте марки информация об этой модели перенесена в архив. В настоящее время модельный ряд Omoda представлен кроссоверами C5 и C7.

Bestune

Модельная линейка этого бренда, принадлежащего китайскому автогиганту FAW, сократилась в России вдвое: весной наш рынок покинул компактный кроссовер Bestune T55, а следом за ним — более крупный Bestune T77. Обе модели предлагались с турбомоторами 1.5 мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатыми «роботами».

Bestune T77 Bestune

Кроссовер T77 при этом выделялся футуристичным дизайном с «парящим» экраном мультимедиа. В портфеле бренда остались лишь паркетник Bestune T90 и лифтбэк B70.

BAIC

У марки BAIC еще весной отбыли с российского рынка кроссоверы X35 и X7. Последний считался флагманской моделью, его хвалили за просторный салон и современную медиасистему.

BAIC X7 BAIC

BAIC X7 оснащался бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с., более доступный BAIC X35 предлагался с «атмосферником» на 116 л.с. с МКП и турбомотором 1.5 мощностью 136 л.с. с вариатором.

GAC

Самый доступный кроссовер в линейке GAC c индексом GS3 также снят с продаж. Компания объяснила этот шаг изменением структуры спроса.

GAC GS3 GAC

Модель оснащалась 1.5-литровым турбо и семиступенчатым «роботом». Теперь титул самого доступного в модельной линейке перешел к GAC GS4, который стоит от 3,3 млн рублей.

Jetour

В середине марта официально прекратились продажи кроссоверов Jetour X50 и Jetour X70: их уход с рынка объяснили падением потребительского спроса.

Jetour X70 Jetour

Кроссовер Jetour X70 с турбомотором на 156 л.с. часто хвалили за семиместный салон, что делало его интересным предложением для больших семей.

GWM

Также в 2026 году российский рынок лишился пикапа Great Wall KingKong Poer, теперь в линейке пикапов бренда в России осталась только одна модель Great Wall Poer. Поставки KingKong Poer на российский рынок прекращены, но представительство продолжает поставлять запчасти на уже проданные машины.

Great Wall KingKong Great Wall

В России пикап предлагался с двумя силовыми агрегатами: бензиновым мотором мощностью 190 л.с. и дизелем на 150 л.с., его продажи в 2025 году составили около 1 тыс. экземпляров.

Evolute и Belgee получили преемников

Также российский рынок покинуло первое поколение электрического кроссовера Evolute i-Sky и дорестайлинговая версия кроссовера Belgee X50.

Evolute i-Sky Evolute

Однако в отличие от многих китайских собратьев эти модели уже получили преемников — обновленный Evolute i-Sky и Belgee X50+.