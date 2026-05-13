Поставки в Россию пикапов Great Wall KingKong Poer остановлены

Российское представительство китайского автоконцерна прекратило поставки в Россию пикапа Great Wall KingKong Poer. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

«Российское подразделение Great Wall убрало из линейки пикап KingKong Poer: это подтвердили «Журналу Авто.ру» в компании. Поставки модели на российский рынок прекращены, хотя обязательства по обслуживанию и поставкам запчастей фирма нести продолжает», — отмечается в публикации.

В России пикап предлагался с двумя силовыми агрегатами: бензиновым мотором мощностью 190 л.с. и дизелем на 150 л.с. Его продажи в 2025 году составили около 1 тыс. экземпляров. На официальном сайте Great Wall в России в предлагаемой модельной линейке остался только один пикап — Great Wall Poer. Убрана информация о модели KingKong Poer и из раздела сайта с автомобилями в наличии.

Ранее россиянам рассказали, насколько заградительный утильсбор обрушил импорт мощных автомобилей.