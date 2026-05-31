«Вижу длинные очереди на заправках». В Севастополе начали продавать бензин по талонам

Развожаев сообщил о продаже бензина АИ-92 и АИ-95 в Севастополе по талонам

Автозаправочные станции в Севастополе перешли на режим строгой экономии — бензин АИ-92 и АИ-95 начали выдавать только по талонам. Такая мера необходима, чтобы восполнить запасы топлива, объяснил губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму уже действуют ограничения при реализации бензина различных марок. В связи с этим туристы столкнулись со сложностями покинуть полуостров на автомобилях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Севастополе начали продавать бензин марок АИ-92 и АИ-95 по талонам, временная мера будет действовать только 31 мая, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня в Севастополе продажа бензина марок АИ-92, АИ-95 будет производиться только по талонам. Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС», — отметил он.

Развожаев обратил внимание, что утром на автозаправочных станциях сети «ТЭС» за несколько часов был разобран весь сформированный лимит на день . Но «гонки» за топливом лишь усугубляют ситуацию, создавая излишнее напряжение и нагрузку на логистику, подчеркнул он.

«Я вижу длинные очереди на заправках <…> Текущие трудности связаны с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации логистических маршрутов, по которым топливо доставляется в наш город», — объяснил губернатор.

На этом фоне Развожаев призвал жителей и гостей города отложить несущественные поездки, использовать личный транспорт только при крайней необходимости и отдать предпочтение автобусам и троллейбусам.

Он заверил, что правительство Севастополя совместно с профильными федеральными министерствами круглосуточно работает над разрешением ситуации. По словам губернатора, объемы поставок будут наращиваться, также внедряются меры для исключения спекуляций и злоупотреблений.

«Я не могу рассказывать всего, что мы делаем сейчас, чтобы не информировать врага и тем самым не срывать наши планы», — уточнил Развожаев.

С 22 мая продажа топлива на заправках сети «ТЭС» в Севастополе ограничена 20-ю литрами в один автомобиль или одну канистру. 31 мая Развожаев объявил о введении ограничений на продажу в канистры, чтобы предотвратить неконтролируемый дефицит, справедливо распределить имеющиеся запасы и обеспечить топливом как можно больше жителей.

Ограничения коснулись не только Севастополя. На территории Крыма бензин марки АИ-95 с 31 мая отпускают в приоритетном порядке только для коммунального и социального транспорта. При этом реализация бензина марки АИ-95 на АЗС сетей «АТАН» и «ТЭС» будет вестись только по талонам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Кроме того, с 31 мая в Крыму ограничена розничная реализация бензина марки АИ-92 — не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

«Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации — в течение 30 дней», — добавил Аксенов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят рисков возникновения дефицита топлива из-за продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, в определенных районах производство может сокращаться, но это в большинстве своем связано с профилактическими работами.

«Непонятно, как выбраться из Крыма»

Отдыхающие в Крыму туристы уже столкнулись со значительным дефицитом автомобильного топлива. На заправочных станциях по маршруту от Судака до Ялты полностью отсутствует бензин, что ставит под вопрос возможность возвращения путешественников домой, рассказала туристка Екатерина, которая приехала в Крым из Москвы на автомобиле.

«Вчера ситуация ухудшилась. Появилась информация, что бензин дают только по талонам, и выкатили инструкцию: нужно звонить на определенные заправки, там отпустят по 20 литров, опять же по талонам. Но ни один телефон из официальных инструкций не отвечает. Совершенно непонятно, как выбраться из Крыма и где заправиться», — поделилась она в беседе с bfm.ru.

Однако тотального дефицита на Крымском полуострове нет, сообщил водитель из Краснодарского края Олег Добронравов.

«Был на Симферопольском направлении, Симферополь — вот там было с бензином тяжело. А так, бензин был, начиная с Керчи и чуть дальше. Сказать, что его вообще нет, ну нет такого <…> Ажиотажа прямо страшного нет», — отметил он.

Водитель считает, что логистические задержки были связаны с оплатой наличными. Ситуация нормализуется в ближайшие две недели, считает он. «Они [власти] обещают до конца месяца следующего. Я думаю, оно раньше будет», — добавил Добронравов.