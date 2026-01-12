Размер шрифта
«Гробы на колесах»: Chery Tiggo начали блокировать водителей в салоне

SHOT: в Chery Tiggo найдена неисправность, блокирующая водителя в салоне
В автомобилях Chery Tiggo обнаружен сбой, приводящий к блокировке водительской двери. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Китайские Chery Tiggo превращаются в «гробы на колёсах» и запирают водителей внутри салона из-за самопроизвольной блокировки дверей. По данным «Shot Проверки», чаще всего запирается именно водительская дверь», — отмечается в публикации.

Другие двери при этом остаются разблокированными, при этом остается возможность открыть водительскую дверь снаружи — если попросить об этом другого человека, или открыть окно, что на морозе может не получиться, если стекло примерзнет стеклоподъемник не сработает.

Водители полагают, что неисправность возникает из-за замерзания электрического актуатора замка, утверждает «Shot Проверка». На опубликованном видео видно, что водитель за рулем кроссовера Chery несколько раз интенсивно дергает ручку замка двери, но дверь не открывается. Под брендом Chery Tiggo китайский автопроизводитель предлагает несколько моделей с разными цифровыми индексами. О том, владельцы каких именно кроссоверов столкнулись с неисправностью, источник не уточняет.

Ранее автокомпании в России массово подняли цены после Нового года.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27599455_rnd_2",
    "video_id": "record::25229f98-718d-44a8-a523-b2ff49e3348e"
}
 
