В России спрогнозировали рекордное подорожание услуг автосервисов в 2026 году

Стоимость услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей в России к концу 2026 года вырастет на 25%. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

«Мы прогнозируем, что рост цен на услуги автосервисов в 2026 году будет более заметным, но постепенным. К концу года мы ожидаем, что совокупное увеличение средней стоимости ремонта и обслуживания составит 20—25%», — сказала Овчинникова.

По ее словам, в следующем году увеличится налоговая и административная нагрузка на компании автосервисной сферы. Параллельно будут сохраняться высокая стоимость заемных средств и увеличиваться постоянные расходы бизнеса. Эти издержки предпринимателям придется компенсировать, что окажет прямое влияние на стоимость услуг для конечного потребителя.

Поскольку большинство автовладельцев не планирует покупку нового автомобиля в 2026 году, средний возраст машин продолжит расти. Это означает дальнейший рост спроса на сложные и капитальные ремонты узлов, двигателей и подвески, что увеличит и средний чек, и трудозатраты, отметила эксперт.

Ремонт возрастных и технологически сложных автомобилей требует высококлассных специалистов. Конкуренция за них на рынке труда высока, что ведет к росту фонда оплаты труда, который также является значимой статьей в формировании итоговой цены услуги, пояснила Овчинникова.

