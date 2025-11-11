«Ужасная авария». Что известно о смертельном ДТП с россиянами в Египте

Последствия ДТП с автобусом в Египте, 11 ноября 2025 года

В Египте туристический автобус врезался в грузовик, погибла россиянка

Автобус с российскими туристами ночью столкнулся с грузовиком в Египте, в салоне находились 39 человек. В результате аварии погибли россиянка и водитель, остальные получили различные травмы. Среди пострадавших оказались дети. В местном управлении здравоохранения утверждают, что четверо россиян находятся в тяжелом состоянии, одного из них перевезли в Каир. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В египетской провинции Красное море в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом погибли водитель-египтянин и россиянка, сообщает египетский портал Al-Masry al-Youm.

11 ноября автобус направлялся из Хургады в Каир, где должна была состояться экскурсия по местным археологическим объектам и достопримечательностям. В 4:00 по местному времени (5:00 мск) в 5 километрах от города Рас-Гариб произошло столкновение с грузовиком.

Передняя часть автобуса получила «серьезные повреждения». Издание Youm7, описывая обстановку на месте происшествия, назвала аварию «ужасной».

На место происшествия направились несколько машин скорой помощи. Всех пострадавших доставили в больницу Рас-Гариба, которую перевели в режим повышенной готовности. Медучреждение посетил генеральный секретарь провинции Красное море Камаль Сулейман. Он проверил состояние туристов и поручил медперсоналу оказать им помощь «самого высокого уровня».

В автобусе находились 39 человек. По информации местных СМИ, травмы получили 26 граждан России , двое отдыхающих из Литвы, семь финских туристов и двое египтян, включая второго водителя и экскурсовода.

«Российская газета» обратила внимание, что экскурсионные автобусы в Египте обычно собираются в колонну, чтобы доставить туристов к достопримечательностям при сопровождении полицейских.

«Однако бывает, что экскурсионные бюро собирают только один автобус, в таком случае он отправляется в путь самостоятельно. Вероятно, автобус с российскими туристами, попавший в ДТП, был одним из таких», — добавило издание.

Прокуратура провинции Красное Море организовала расследование обстоятельств ДТП. На месте работают представители туристических компаний.

Что известно о пострадавших?

Погибшей россиянкой оказалась 50-летняя женщина. Ее тело находится в морге Рас-Гариба. Дипломаты планируют содействовать репатриации женщины, пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Хургаде.

«Этот процесс обычно занимает пять-шесть дней, поскольку необходимо подготовить документы и доставить тело погибшей в Каир, откуда оно уже будет возвращено на родину», — уточнили в диппредставительстве.

По информации Al-Youm Al-Sabea, некоторые россияне получили серьезные переломы. Известно, что 58-летнюю Марию увезли в больницу с переломом черепа и носовым кровотечением, 22-летнего Эмиля — с переломом левой ноги, 22-летнюю Анастасию — с переломом левой бедренной кости.

Кроме того, ушибы получили 34-летний Альберт, 27-летняя Мария, 29-летняя Татьяна и 74-летний Михаил. У 57-летнего Ильи травмирован правый глаз, у 53-летнего Дмитрия выявили порезы головы.

Среди пострадавших россиян оказались трое детей: одному 13 лет, а двум другим — по 10,

пишет РИА Новости со ссылкой на местное управление здравоохранения. Несовершеннолетние получили ушибы.

Генконсульство РФ в Хургаде уточнило, что большинство пострадавших российских туристов уже выписали из больницы , их вернут в отели в Хургаде. Пятеро россиян получили травмы средней степени тяжести, они остаются под присмотром египетских врачей, добавили в дипмиссии.

Однако директор управления здравоохранения провинции Красное море Исмаил аль-Араби уточнил, что четверо россиян находятся в тяжелом состоянии, одного из них перевезли в медучреждение Каира, а троих — в больницу Хургады. По его данным, больницу Рас-Гариба после оказания медпомощи покинули порядка десяти туристов.