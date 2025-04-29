Автобус с россиянами перевернулся и улетел в кювет Турции. 18 человек в больнице

В Турции водитель не справился с управлением во время трансфера 25 российских туристов от аэропорта до отеля — автобус улетел в кювет и врезался в теплицу. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Они находятся в больницах, кого-то уже отпустили в отель. По данным АТОР, некоторым пострадавшим понадобилась помощь врачей. Двоим может потребоваться операция.

В турецкой Анталье перевернулся автобус с 18 российскими туристами, сообщило агентство DHA.

По предварительным данным, транспортным средством управлял турок Фатих Караташ. Он вез туристов в отели в Манавгате. Около 08:00 29 апреля водитель не справился с управлением. Судя по записи с камер видеонаблюдения, это произошло на повороте на бульваре Йорук Мустафа Бея.

В месте аварии асфальтированная дорога находится на небольшом возвышении. Автобус врезался в кусты, а затем слетел с трассы в кювет, упав около теплицы и врезался в постройку. В это время там стоял человек, который сумел вовремя отойти. В транспортном средстве выбито лобовое и заднее окна.

DHA пишет, что на место происшествия сразу же выехали бригады скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов. Водитель и 18 россиян находятся в местных больницах. IHA уточнило, что всего в автобусе было 25 туристов. Российский союз туриндустрии подтвердил ТАСС, что внутри были 25 россиян, в том числе трое детей.

Туроператор Anex Tour сообщил «Газете.Ru», что отдыхающих забрали в госпитали для проверки состояния, часть из них после осмотра отправили в отели.

«Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте и находятся с гостями, а также в контакте со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия. Гостям по показаниям оказывается медицинская помощь, часть туристов после осмотра уже направлены в отель. Гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки», — рассказали в Anex Tour.

Известно, что у некоторых пострадавших есть переломы, однако жизнеугрожающего состояния ни у кого нет, пишет издание Yenigün.

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«По состоянию на 12:30 в больницах остаются 17 россиян. Им оказывается медицинская помощь. Двоим из пострадавших может потребоваться хирургическое вмешательство», — рассказали ТАСС в генконсульстве России в Анталье.