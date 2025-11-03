Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в смертельное ДТП

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В результате аварии погибли как минимум два человека — из других автомобилей. До подтверждения информации от правоохранительных органов в социальных сетях появились сообщения, что под Волгодонском столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля.

«Информацию, предварительно, подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — указал собеседник издания.

25 октября появилась информация, что детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре. Автобус, в котором находились 17 детей и два взрослых, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Началась проверка соблюдения законодательства, регулирующего порядок перевозки детей. Также на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сына Евгения Плющенко увезли на скорой после шоу в Санкт-Петербурге.