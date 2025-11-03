На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в смертельное ДТП

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В результате аварии погибли как минимум два человека — из других автомобилей. До подтверждения информации от правоохранительных органов в социальных сетях появились сообщения, что под Волгодонском столкнулись микроавтобус и два легковых автомобиля.

«Информацию, предварительно, подтверждаем. Обстоятельства устанавливаются. Есть двое погибших, они находились в других машинах. Дети не пострадали», — указал собеседник издания.

25 октября появилась информация, что детская команда по спортивной гимнастике попала в ДТП в Самаре. Автобус, в котором находились 17 детей и два взрослых, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Началась проверка соблюдения законодательства, регулирующего порядок перевозки детей. Также на контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье 238 УК РФ (оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее сына Евгения Плющенко увезли на скорой после шоу в Санкт-Петербурге.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами