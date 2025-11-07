На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Болевой шок от операции»: стало известно о состоянии выжившей в ДТП в Ревде девочки

Е1: выжившую в ДТП в Ревде девочку прооперировали
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Школьнице, которую госпитализировали после ДТП в Ревде, провели операцию. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала мать пострадавшей, медики проводили все необходимые манипуляции в течение двух часов. Ребенку вшили спицу в голень и пока не делают прогнозов.

«Пока у нее болевой шок от операции, сутки еще не прошли. Сейчас нужно только ждать», – рассказала женщина.

По ее словам, девочке морально сложно справиться с происходящим, но общее состояние у ребенка стабильное.

Инцидент, после которого школьница попала в больницу, произошел в конце октября в Ревде. Мужчина на скорости сбил троих девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого света.

В результате двоих спасти не удалось. Известно, что они были сестрами.

В крови у водителя обнаружили следы наркотических средств. При этом сотрудники правоохранительных органов не раз ловили подозреваемого на нетрезвом вождении.

Ранее в Китае школьнику по ошибке удалили несколько органов во время операции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами