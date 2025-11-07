«Болевой шок от операции»: стало известно о состоянии выжившей в ДТП в Ревде девочки

Е1: выжившую в ДТП в Ревде девочку прооперировали

Школьнице, которую госпитализировали после ДТП в Ревде, провели операцию. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала мать пострадавшей, медики проводили все необходимые манипуляции в течение двух часов. Ребенку вшили спицу в голень и пока не делают прогнозов.

«Пока у нее болевой шок от операции, сутки еще не прошли. Сейчас нужно только ждать», – рассказала женщина.

По ее словам, девочке морально сложно справиться с происходящим, но общее состояние у ребенка стабильное.

Инцидент, после которого школьница попала в больницу, произошел в конце октября в Ревде. Мужчина на скорости сбил троих девочек, которые стояли на тротуаре в ожидании зеленого света.

В результате двоих спасти не удалось. Известно, что они были сестрами.

В крови у водителя обнаружили следы наркотических средств. При этом сотрудники правоохранительных органов не раз ловили подозреваемого на нетрезвом вождении.

Ранее в Китае школьнику по ошибке удалили несколько органов во время операции.