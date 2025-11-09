«До задних сидений ничего не осталось»: очевидица — о смертельном ДТП на Крымском мосту

Часть автомобиля Mercedes, врезавшегося в ограждение на Крымском мосту, была «размазана» по бетонному блоку — со стороны пассажирского сидения от машины практически ничего не осталось. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица смертельного ДТП Татьяна. Она отметила, что в пострадавшем авто ехали дети, которые после аварии были ранены и «очень кричали».

«Мы приехали в 21:07, встали в пробку напротив знака ограничения скорости «50». На тот момент сильного тумана еще не было, дорожные знаки было видно хорошо, столбики бело-красные для разграничения дороги были видны, и бетонные блоки тоже сложно не заметить было. В пробке простояли где-то один час, за это время многие ходили смотреть и что-то узнать, сама я туда не ходила. По словам окружающих, картина не для слабонервных. Водитель превысил допустимую скорость, дети вылетели из машины каким-то образом, они были ранены и очень кричали. Передняя правая часть машины просто размазана по бетонному блоку, это где сторона пассажира, там практически до задних сидений ничего не осталось. Водительское место было не так вмято. Это увидели, когда проезжали потом», — сказала она.

В ночь на 9 ноября МВД Крыма сообщило, что на Крымском мосту автомобиль Mercedes врезался в бетонное ограждение. По предварительной информации, водитель машины, следовавшей со стороны Тамани, при обгоне пассажирского автобуса Краснодар — Севастополь не справился с управлением, после чего машина врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, а двое несовершеннолетних были доставлены в больницу.

