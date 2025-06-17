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Питбайки будут продавать подросткам только по справке

Mash: питбайки будут продавать подросткам только по справке из мотошколы
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Devi Tola/Shutterstock/FOTODOM

Питбайки будут продавать подросткам только после предоставления справки из мотошколы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Формально питбайк — это спортинвентарь. На деле — полноценный мотик: до 320 кубов объем, до 50 лошадей мощность. Некоторые модели не уступают взрослым мотоциклам. Продаются свободно, без техосмотра, прав и возрастных ограничений», — говорится в сообщении.

По информации канала, за 2025 год увеличилось количество ДТП с участием питбайкеров. В МВД объяснили, что школьники массово скупают мини-мотоциклы и ездят на них по школам, дворам и трассам без шлемов и водительских прав.

Также сообщается, что на дорогах общего пользования ездить на питбайках запрещено, поскольку у таких транспортных средств нет фар, зеркал и поворотников. При этом практически все аварии происходят именно там, потому что подростки, не умеющие тормозить и не знающие ПДД, выезжают на проезжую часть. В настоящее время в МВД и Минтрансе рассматривают предложение главы комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева о предоставлении подростками справки из мотошколы при покупке питбайка.

Ранее сахалинец поджег автомобиль с женщиной на заправке, и это попало на видео.

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