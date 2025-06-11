Глухой сезон: автокомпании завалили автомобилистов летними скидками

«Авилон»: продажи автомобилей в июне могут упасть на 8% по сравнению с маем

Российский авторынок в июне упадет на 8% относительно мая этого года, говорят дилеры, опрошенные «Газетой.Ru». Из-за этого автосалоны и автопроизводители пообещали клиентам грандиозные скидки — лишь бы заманить людей в «шоу-румы». Подробнее о том, какие машины можно купить этим летом с большей выгодой, — в нашем материале.

В июне тренд снижения продаж на авторынке продолжится, говорят крупные автомобильные дилеры, опрошенные «Газетой.Ru».

«Летом традиционно начинается отпускной сезон, поэтому для автобизнеса он считается низким.

Мы прогнозируем в июне снижение продаж на рынке новых автомобилей на 5–8% по сравнению с маем.

Однако резкого сокращения мер поддержки продаж не ожидается», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

С ним соглашается генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский, хотя он оценивает летний сезон с точки зрения трафика клиентов в дилерских центрах достаточно сдержанно.

«Активность клиентов мы ждем во второй половине июля. Сейчас все думают про лето только с целью получить возможность отдохнуть и воспользоваться хорошей погодой. Школы и институты закончились,

и все родители выбирают варианты совместного семейного отдыха.

Клиенты активны, но большей частью в онлайне. Даже если ты на отдыхе, то все равно смотришь какие-то варианты автомобиля для себя», — объясняет Ольховский.

В дилерском маркетплейсе Fresh «Газете.Ru» рассказали, что реализация новых автомобилей в первую неделю этого июня уже показала снижение на 1% по сравнению с последней неделей мая.

Скидки на любой вкус

Автопроизводители оперативно отреагировали на снижение интереса автомобилистов. Так, по данным «Авилона», на покупке моделей бренда Solaris (под ним продаются модели Kia и Hyundai российской сборки) можно сэкономить от 300 до 600 тысяч рублей. Речь идет как о прямых скидках от автопроизводителя, так и об акционных, — когда суммируется бонусы от покупки машины в автокредит с одновременной сдачей старой машины в «трейд-ин».

Ровно по такой же схеме выгода на кроссовер BAIC Х75 составляет 650 тысяч рублей, а на BAIC X55 — до 1 млн рублей.

Максимальный дисконт на паркетник Knewstar 001 (он же Geely Tugella) доходит до 653 тыс. рублей, на Geely Monjaro — 710 тыс. рублей. Бренд GAC предлагает скидки до 10%, а также беспроцентную рассрочку на свои машины до трех лет.

В конкурентную борьбу включалась даже российская Lada: по данным сервиса Cargument, прямая скидка на комплектации 2024 года на лифтбэк Granta Cross выросла на 20 тысяч рублей — до 70 тысяч рублей, такая же ситуация с седаном Granta. Отечественный производитель Sollers к летнему сезону приготовил скидки до 800 тыс. рублей, но это предложение касается ограниченного числа машин 2024 года выпуска, уточнил Петров из «Авилона». Аналогичная программа есть и у концерна Chery, она касается брендов Omoda и Jaecoo,

где суммарные выгоды достигают от 700 тыс. до 1 млн рублей на прошлогодние машины.

К лету резко подешевел и китайский премиум — бренд Exeed готов уступить кроссовер VX почти на 30% дешевле от рекомендованной розничной цены (вместо 6,14 млн рублей — 4,5 млн рублей), но при условии использования услуг «трейди-на» и автокредита. Пожалуй, самый грандиозный дисконт сейчас дает бренд Seres на кроссовер M5:

у машины в комплектации Premium 2024 года скидка выросла сразу на 700 тысяч рублей — до 1,1 млн рублей.

Ходовые модели раскупили

Еще в начале года дилеры говорили о чрезмерной затоваренности складов автопроизводителей, по оценкам гендиректора группы компаний «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, на начало лета на складах оставались автомобили на 6-7 месяцев продаж. Впрочем, это не касается ходовых моделей, по ним прошлогодние запасы уже распроданы, отметил Петров из «Авилона».

«Широкие меры поддержки от автопроизводителей, запущенные весной, дали результаты: уровень затоваренности на складах импортеров продолжает снижаться.

В настоящее время запасы автомобилей варьируются от 2 до 5 месяцев в зависимости от бренда.

При сохранении текущей динамики к июлю-августу на отдельные модели может сформироваться ограниченный дефицит. Уже к началу лета были практически распроданы стоки за 2024 год по Chery, Evolute, Voyah, Belgee, Omoda, Jaecoo, Haval, Solaris», — заметил Петров из «Авилона».

По его словам, несмотря на сезонные программы поддержки, в июле по ряду моделей ожидается рост стоимости. В основном это связано с сокращением остатков прошлогодних автомобилей и перспективой очередного раунда повышения ставок утильсбора.

Если сейчас прийти к дилеру и начать торговаться, то можно получить дополнительную скидку, но ее размер варьируется от региона покупки и модели автомобиля, отметила руководитель дилерского маркетинга автомаркетплейса Fresh Ксения Кокшарова. Обычно летом дилеры предлагают дополнительные акции и программы, чтобы стимулировать продажи, подчеркнула она. Сейчас уровень скидок и спецпредложений максимален, в свою очередь заметил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.