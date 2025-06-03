Solaris против китайцев и российских авто: в РФ продают Hyundai по демпинговым ценам

Бренд Solaris, под которым производятся хорошо знакомые россиянам автомобили Hyundai, резко снизил цены на свои автомобили: начальная стоимость седанов и хетчбэков после переписывания ценников укладывается в пределы 2 млн рублей. За счет снижения цен и лояльности клиентов Solaris может занять почти 4% российского рынка и потеснить китайские марки, говорят эксперты.

Бренд Solaris (выпускает автомобили на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге) снизил цены на свою продукцию на 90–281 тыс. рублей в зависимости от модели, сообщил сервис Cargument. Седаны HS и KRS (ранее — Hyundai Solaris и Kia Rio), а также хетчбэк KRX (Kia Rio X) с механической трансмиссией стоят теперь менее 2 млн рублей. Подешевел на 114 тысяч рублей (до 2,8 млн рублей) и кроссовер Solaris HC (Hyundai Creta) с механической коробкой и полным приводом.

close Solaris

Майская статистика продаж еще не обнародована, но в марте и апреле автомобили Solaris уже вошли в десятку наиболее продаваемых на российском рынке. По данным аналитического агентства «Автостат», в марте бренд реализовал более 1,5 тыс. машин, в апреле продажи приблизились к 2,3 тыс. авто.

Наиболее популярным у россиян по итогам апреля оказался кроссовер HC, который разошелся тиражом в 741 экземпляр, на втором месте — седан KRS (730 машин).

Рубль в помощь

На фоне низкого спроса на новые автомобили и роста курса рубля снижение цен является эффективной мерой, которая позволит Solaris нарастить долю рынка, тем более что у этих автомобилей остались лояльные клиенты со времен работы Hyundai в России, отметил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Снижение цены — понятная история. Сейчас автопроизводители нащупывают ту цену, которая позволит им выиграть конкурентную борьбу.

Укрепившийся рубль помогает в этом, это правильные шаги с учетом того, что объем производства на заводе также стабилизировался», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

close Завод «АГР»

По его словам, чтобы проект развивался, необходимо увеличивать объемы продаж, но в нынешней ситуации это можно делать только за счет снижения цены: к сожалению для автопроизводителя и к радости потребителя.

Помимо Solaris, в мае снизили цены на свою продукцию и некоторые другие автомобильные марки. По подсчетам маркетингового агентства НАПИ, Haval Jolion 2024 года выпуска подешевел в шести комплектациях на 5,3–7,3%, на 2–9,3% упали цены на седаны Kaiyi E5, на 4,7–5,9% подешевели кроссоверы Kaiyi X3.

«Про долю рынка для Solaris по итогам года сложно говорить, потому что неясно, каким будет общий рынок. Если он достигнет 1,4 млн машин, а Solaris совершит чудо и продаст по году 50 тыс. машин, доля составит примерно 3,6%», — оценил Мосеев.

По его словам, в случае с Solaris достижение высоких объемов продаж упирается в возможности производства. Конкурировать Solaris предстоит в основном с китайскими брендами: Haval, Changan, Geely, а также модели HS, KRS и KRX пересекаются со старшими комплектациями Lada Vesta, перечислил Мосеев.

Корейцев любят

Потребитель к Hyundai и Kia относится вполне лояльно, этих автомобилей было продано огромное количество, на вторичном рынке они занимают большую долю, напомнил экс-глава РОАД. Он также отметил, что корейский Hyundai не уходил из России, «хлопнув дверью»: он продолжает поддерживать гарантийные обязательства и поставляет автозапчасти.

close Solaris

Сильное снижение цен позволит Solaris подвинуть конкурентов и вернуть часть лояльной публики, считает исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«Эти автомобили производятся из машинокомплектов, которые были на заводе. Вероятно, какие-то поставки еще идут . Я думаю, что снижение цены поможет им увеличить объемы, это хороший ход. И дисконты, которые заявлены, достаточно ощутимые», — заявил Удалов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, ситуация со спросом сейчас не очень хорошая, и цены — одна из причин, по которым россияне неохотно покупают новые автомобили. Конкурентом продукции Solaris может быть и Lada Vesta, и такие кроссоверы, как Chery Tiggo 4. Также в их сторону могут посмотреть владельцы Hyundai, считает он.

«Дилерская сеть есть, по обслуживанию в неофициальных автосервисах ситуация также нормальная, поэтому аудитория владельцев этих автомобилей вполне лояльна», — аргументировал Удалов.