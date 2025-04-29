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Туроператор сообщил о помощи российским туристам, чей автобус перевернулся в Турции

В Anex Tour сообщили, что часть туристов отправили в отели после ДТП с автобусом в Турции
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Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Туроператор Anex Tour подтвердил «Газете.Ru» информацию о том, что автобус с туристами перевернулся по дороге из аэропорта Анталии, в салоне находилось 22 взрослых и три ребенка. В компании отметили, что отдыхающих забрали в госпитали для проверки состояния, часть из них после осмотра отправили в отели.

«Сотрудники принимающей компании оказывают всю необходимую помощь на месте и находятся с гостями, а также в контакте со страховой компанией и контролируют ситуацию на всех этапах оказания содействия. Гостям по показаниям оказывается медицинская помощь, часть туристов после осмотра уже направлены в отель. Гиды остаются с гостями для дальнейшей помощи и поддержки», – сообщили в Anex Tour.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что автобус с россиянами попал в ДТП по дороге из аэропорта Анталии в Сиде. По данным канала, водитель не справился с управлением и улетел в кювет в районе Гюндогду на бульваре Мустафа Бея, после падения автобус врезался в теплицу. Сообщалось, что в аварии пострадали 18 россиян и водитель.

Ранее во Владимирской области пострадали свыше 30 пассажиров опрокинувшегося автобуса.

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