На месте ДТП с участием туристического автобуса на трассе Суэц — Каир, 15 сентября 2024 года

В Египте перевернулся автобус с россиянами. Они купили экскурсию у уличных торговцев Пострадавшие в ДТП россияне купили экскурсию в уличном агентстве Египта

В Египте перевернулся автобус, половина пассажиров которого были россиянами. Всего пострадали более 40 человек, они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Туристы из РФ приобретали билеты на экскурсию у уличных торговцев, поэтому их расходы на лечение не будут покрыты медицинской страховкой, оформленной туроператорами, предупреждают в туротрасли. Посольство направило в Суэц консульского сотрудника.

Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц — Каир в Египте на обратном пути из Шарм-эш-Шейха. В результате аварии пострадали 43 человека.

Среди пассажиров был 21 гражданин России, 11 граждан Турции, а также граждане Великобритании, Италии и Египта.

Всех пострадавших доставили в Суэцкий медицинский госпиталь. Там объявлено чрезвычайное положение, на работу вызван весь медицинский персонал.

Министр здравоохранения и народонаселения Халед Абдель-Гаффар лично контролирует ситуацию и следит за тем, чтобы все раненые получали оптимальную медицинскую помощь.

Следственные органы Суэцкой провинции уже задержали водителя автобуса, сообщает Cairo24.

Посольство РФ в Каире прокомментировало ДТП.

«Дипмиссия держит под контролем ситуацию с российскими туристами и продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Оказываем соотечественникам необходимое содействие. В Суэц направлен консульский сотрудник», — сказано в Telegram-канале посольства.

Что с пострадавшими

Пострадавшим в аварии российским туристам оказали медпомощь, заявили в посольстве РФ в Каире.

«Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца», — рассказали в диппредставительстве.

Посольство держит ситуацию на контроле, в Суэц направлен консульский сотрудник.

Египетские СМИ пишут, что представители посольств Турции, Великобритании и Италии тоже проверили состояние своих граждан, травмы которых варьировались от легкой до средней степени тяжести.

Кто виноват

Cairo 24 уточняет, что в настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП и пытаются установить, произошло оно из-за превышения скорости или неисправности рулевого колеса в результате взрыва шины.

Как сообщил РИА Новости источник в туротрасли, пострадавшие россияне приобрели экскурсию у «уличного» агентства.

В случаях, когда экскурсия приобретается у уличного агентства, страховые компании туроператоров, по линии которых туристы могли прибыть на отдых, признают это нестраховым случаем, пояснил эксперт из туротрасли. По его мнению, пострадавшие вряд ли могут рассчитывать на то, что их расходы на лечение будут покрыты страховкой.