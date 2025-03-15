С дизайном Lamborghini: в России появится новая китайская марка Deepal

Китайский автоконцерн Changan выведет на российский авторынок свой премиальный суббренд Deepal, под которым продаются гибриды и электрокары. Что ждет Deepal в России — в материале «Газеты.Ru».

Китайский автоконцерн Changan выводит на российский рынок марку Deepal, сообщил инсайдерский Telegram-канал No Limits.

«Российский офис Changan в конце февраля зарегистрировал в России отдельный сайт для марки Deepal (Shenlan в Китае). Для этой цели будет использован домен deepal-motors.ru», — говорится в публикации.

О планах Changan вывести на отечественный рынок Deepal сообщалось еще в ноябре 2023 года. Предполагалось, что новые автомобили появятся в России в 2024 году, однако дебют отложили еще на год. Дилеры ожидают, что машины Deepal появятся в России в первой половине 2025 года.

В российском представительстве Changan отказались комментировать «Газете.Ru» появление нового бренда на рынке.

«Changan не готов дать комментарий по теме запуска нового бренда», — заявили в пресс-службе.

Что за марка

Суббренд Deepal был, основан в Китае в 2022 году, однако его история началась еще в 2008-м, когда Changan инвестировал в подразделение Changan New Energy Automobile.

Сейчас эта компания лишь на 51% принадлежит китайскому концерну.

В числе ее владельцев ряд независимых инвесторов, включая технологического гиганта Huawei. Бренд Deepal, как и Avatr, является совместным проектом Changan New Energy, Huawei и CATL.

Китайское название бренда Shenlan переводится как «темно-синий». Название Deepal же используется для международных рынков. Бренд уже присутствует на рынках Ближнего Востока и Латинской Америки. Над стилем моделей работает экс-дизайнер Volkswagen Бертран Бах и Георгиус Кукос, до сотрудничества с Changan работавший в Toyota, Lexus и Subaru.

Под маркой Deepal сегодня выпускаются гибридные и электрические автомобили среднего ценового сегмента, в отличие от более дорогих и высокотехнологичных Avatr.

Первым автомобилем марки для России станет гибридный кроссовер S07, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на базу данных Росаккредитации.

В России кроссовер Deepal S07 представят с последовательной гибридной силовой установкой. Автомобиль оснащается 1,5-литровым генератором и электромотором мощностью 238 л.с. на задней оси. Электрический запас хода модели составляет 285 км.

В Китае Deepal S07 принято сравнивать с Lamborghini из-за дизайна передней части.

Сейчас в Россию эту модель завозят по «серой» схеме. Новый кроссовер S07 2024 года можно приобрести за 4 млн рублей.

Другие модели Deepal пока не указываются в базе Росаккредитации. Однако актуальный модельный ряд марки также состоит из внедорожника Deepal G318. В России он стоит порядка 5 млн рублей.

В Китае Deepal также продает компактный кроссовер S05, который можно найти за 3 млн рублей, и среднеразмерный лифтбэк L07 примерно за 4 млн рублей. После Шанхайского автосалона линейка должна поплниться полноразмерным кроссовером S09, который представляет собой своеобразный аналог Li Auo L9.

Какие перспективы

Успех новой марки Deepal в России зависит от качества предлагаемых автомобилей, усилий маркетологов и количества денег, которые производители готовы инвестировать в отечественный рынок, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» автоэксперт Сергей Цыганов.

«Это уже похоже на дурной анекдот: на рынке РФ бесконечно воспроизводятся все новые и новые бренды, которые непонятно чем друг от друга отличаются.

Это идет против всех европейских законов маркетинга,

когда марка выращивается десятилетиями или даже столетиями. Китайские сиюминутные бренды возникают за несколько месяцев или буквально пару лет, а потом быстро забываются», — отметил эксперт.

Цыганов добавил, что благодаря такой тактике компании из КНР могут продать больше машин в конкретный отрезок времени, однако это размывает узнаваемость каждой конкретной торговой марки и мешает созданию устойчивого имиджа. В итоге такая стратегия проиграет, убежден он.

«Ничего хорошего с Deepal не будет. Она не будет магистральной маркой, поскольку это нишевая дорогая история, и в нее вкладывать гигантские маркетинговые бюджеты не станут. В этом отношении бренд можно сравнить с Wey, который не снискал больших продаж в РФ», — считает Цыганов.

Эксперт добавил, что подвести первые итоги касательно успеха Deepal в России можно будет примерно через год после старта продаж. В первые полгода это сделать трудно, поскольку марка может не обнародовать свои планы по количеству реализованных машин.

На российском рынке стало тесно от обилия китайских брендов, отмечает директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова. Впрочем, в сравнении с другими новичками из КНР у Deepal будет преимущество в виде связи с Changan, который сделал много усилий для создания своего имиджа, отметила эксперт.

«Автомобили Deepal все равно будут рассчитаны на более узкий круг потребителей.

Контекст для электромобилей в России сейчас совсем нехороший, потому что идет очевидный спад», — заявила Акимова.

По данным «Автомаркетолога», в феврале в России продали лишь 619 электромобилей. На рынке гибридов также наблюдается спад. Электрические машины продаются в стране скорее в штучном порядке, поэтому бренд Deepal, входящий с таким нишевым продуктом, значительно сузил для себя потенциальную аудиторию, считает Акимова.

Она добавила, что машины новой китайской марки смогут позволить себе лишь состоятельные россияне. Успех бреда Deepal будет прежде всего зависеть от ценовой политики, уверен коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Стоимость даже первой модели пока не раскрывается.

Сами производители позиционируют кроссовер S07 как бюджетного «одноклассника» Avatr, цена которого составляет от 6 млн до 9 млн рублей, напомнил он.

«Если стоимость новинки будет существенно ниже, у кроссовера Deepal может появится лояльная целевая аудитория. Однако, в целом по России продажи гибридных машин занимают не слишком большую долю рынка: по итогам 2024 года этот сегмент занял всего 4%», — уточнил эксперт.