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Новая китайская автомарка Deepal может появиться в России

В России могут появиться автомобили Deepal от компании Changan

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Deepal

Суббренд компании Changan под названием Deepal выходит на мировой рынок и может появиться в России. Предполагается, что продажи машин в РФ могут начаться уже в 2024 году, сообщает портал «Китайские автомобили».

Бренд Deepal был основан в 2022 году, в модельную линейку входят электрические и гибридные автомобили массового сегмента — лифтбэк SL03 и кроссовер S7. Первым внешним рынком для Deepal станет Таиланд, где продажи стартуют в декабре текущего года. В 2024 году компания планирует выйти на рынки стран Европы и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В будущем году Deepal рассчитывает реализовать 450 тыс. автомобилей.

В Таиланде первыми на рынок выйдут электрические версии моделей. Лифтбэк оснащается электромотором на задней оси мощностью 258 л.с. и способен проехать до 540 км на одном заряде батареи. Кроссовер получил такую же силовую установку, дальность хода машины составляет 485 км. В будущем году Deepal собирается представить две новых модели.

Ранее в продажу поступил кроссовер BAIC X7 российского производства.

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