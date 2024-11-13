Changan выведет на российский рынок еще один автобренд

Вслед за автобрендом Avatr, компания Changan планирует вывести на российский рынок еще один — Deepal. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в дилерском сообществе. Это может случиться в первой половине 2025 года.

Бренд Deepal был основан в 2022 году, в модельную линейку входят электрические и гибридные автомобили массового сегмента — лифтбеки L07 и SL03 и кроссоверы S05 и S07.

Также в гамме присутствует внедорожник G318. Под капотом базовой версии стоит 1,5-литровый (150 л.с.) бензин-генератор, электродвигатель (252 л.с.) расположен сзади, привод тоже только на заднюю ось. Расход бензина составляет 6,8 л. на 100 км пробега в смешанном цикле. Без активации ДВС внедорожник может проехать до 77 км. У полноприводной модификации суммарная отдача 430 л.с. Есть пять внедорожных режимов и имитация блокировки заднего дифференциала.

Первым внешним рынком для Deepal стал Таиланд, где продажи стартовали в декабре 2023 года.

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