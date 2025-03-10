Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Как в боулинге»: очевидец — о ДТП на остановке автобуса в Казани

Жительница Казани рассказала, что сбивший людей на остановке в Казани водитель был трезв

Автомобилист, сбивший несколько человек на остановке в Казани, не был пьян, но очень нервничал. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица инцидента Алена. По ее словам, стоявших на остановке людей «откинуло» после удара машины, они сильно пострадали.

«За пару секунд я увидела, что мчится такси слева и как в боулинге сбивает около десятка человек. Он потом врезался в маршрутку, которая была чуть дальше. Он проехал между автобусом и остановкой, водитель из машины не вышел сразу, может, ему стало плохо или осознавал, что наделал. Водитель трезвый, он не пытался помочь, вышел и стал смотреть по сторонам. Он супер нервничал, к нему сразу подбежали три парня и прижали к машине, удерживали его. Люди пострадали очень сильно, около десяти человек откинуло. Они лежали на земле, реанимация прибыла очень быстро, всех подняли на носилки. Уже скорые разъехались с людьми», – рассказала она.

Как сообщили в минздраве Татарстана, из-за наезда автомобиля на улице Вишневского пострадали 11 человек — девять из них доставили в больницу в состоянии средней тяжести, еще двое от госпитализации отказались. На видео с места аварии видно, что автомобиль такси съезжает с дороги и сбивает людей, которые стоят на остановке около дверей автобуса.

Ранее в Тыве пьяный водитель сбил девушку и напал на ее знакомую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами