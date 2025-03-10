«Как в боулинге»: очевидец — о ДТП на остановке автобуса в Казани

Автомобилист, сбивший несколько человек на остановке в Казани, не был пьян, но очень нервничал. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица инцидента Алена. По ее словам, стоявших на остановке людей «откинуло» после удара машины, они сильно пострадали.

«За пару секунд я увидела, что мчится такси слева и как в боулинге сбивает около десятка человек. Он потом врезался в маршрутку, которая была чуть дальше. Он проехал между автобусом и остановкой, водитель из машины не вышел сразу, может, ему стало плохо или осознавал, что наделал. Водитель трезвый, он не пытался помочь, вышел и стал смотреть по сторонам. Он супер нервничал, к нему сразу подбежали три парня и прижали к машине, удерживали его. Люди пострадали очень сильно, около десяти человек откинуло. Они лежали на земле, реанимация прибыла очень быстро, всех подняли на носилки. Уже скорые разъехались с людьми», – рассказала она.

Как сообщили в минздраве Татарстана, из-за наезда автомобиля на улице Вишневского пострадали 11 человек — девять из них доставили в больницу в состоянии средней тяжести, еще двое от госпитализации отказались. На видео с места аварии видно, что автомобиль такси съезжает с дороги и сбивает людей, которые стоят на остановке около дверей автобуса.

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