У автоугонщиков впервые стали самыми популярными модели Lada

Долгое время лидерами по угонам в России были массовые автомобили корейских брендов Hyundai и Kia. По итогам 2024 года и января — февраля 2025 тренд изменился — отечественные Lada Granta и Vesta стали лидировать в предпочтении автомобильных воров в России, выяснила «Газета.Ru». О том, машины каких марок и моделей в зоне риска, — в материале «Газеты.Ru».

В лидеры вырвалась Lada

В России в 2024 году и в начале 2025-го изменилась структура угонов автомобилей по сравнению с показателями 2023-го. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Страховом доме ВСК».

«Если в 2023-м антирейтинг наиболее востребованных у угонщиков автомобилей традиционно возглавляли Hyundai (31%) и Kia (18%), то по итогам прошлого года

абсолютным лидером стала отечественная Lada — 66% случаев хищений авто.

На втором месте Lexus (8,5%), и только на третьем — Hyundai и Kia (по 6%). Самыми угоняемыми моделями авто за последнее время стали Lada Vesta (37% страховых случаев) и Lada Granta (28%)», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Страхового дома ВСК».

При этом общее число угонов в 2024 году сократилось на 22% по сравнению с показателями 2023-го, добавили в ВСК, опираясь на собственную статистику страховых случаев.

Всплеск интереса угонщиков к продукции «АвтоВАЗа» фиксируют и в других страховых компаниях. В компании «Совкомбанк Страхование» поставили Lada Granta на первое место по числу угонов. За ней следуют коммерческая техника JAC, седаны Toyota Camry и внедорожники Land Cruiser, автомобили Honda и Chevrolet, а также грузовые прицепы Schmitz.

В «АльфаСтраховании» также упомянули Lada Granta и Vesta в числе угоняемых, однако отметили, что в их портфеле по-прежнему в антирейтинге в числе лидеров присутствует продукция корейских брендов. По статистике «РЕСО-Гарантия» за 2024 год, марки-лидеры по количеству угонов — Kia, Lada, Toyota, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Changan, Mercedes, Audi, Chery.

Среди популярных моделей «АвтоВАЗа» у угонщиков в компании выделили Lada Vesta.

В «Росгосстрахе» из отечественных автомобилей самыми угоняемыми назвали Lada Granta и Niva.

Иномарки по-прежнему под угрозой

Из корейских машин преступники чаще предпочитают модели Kia K5 и Sportage и Hyundai Tucson, отметили в «РЕСО-Гарантии». В «АльфаСтраховании» самыми востребованными корейскими машинами у угонщиков назвали Hyundai Palisade, H-1, Santa Fe, Tucson и Kia Seltos.

В портфеле «Росгосстраха» за 2024 год первую тройку популярных у угонщиков марок автомобилей составили Toyota, Hyundai и Volkswagen, которые и в предыдущие годы были в зоне повышенного риска. Из иномарок в компании самыми «рисковыми» стали Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota Camry, Mazda CX-5 и Mitsubishi Pajero Sport, Hyundai Palisade и Tucson, а также Kia Optima/K5.

В «Ингосстрахе» сообщили о высоком числе похищений кроссоверов Hyundai Santa Fe и Palisade, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Kia Rio, Lexus RX и LX. В «Т-Страховании» самыми угоняемыми назвали Hyundai Santa Fe и Tucson, Kia Rio, Lexus RX и Skoda Kodiaq. В «Ренессанс Страховании» отметили в 2024 году повышенную частоту угонов Infiniti.

Спрос на вторичке

Попадание Lada в рейтинги наиболее угоняемых машин по версии страховых компаний объясняется тем, что владельцы стали чаще страховать их по каско, а у страховщиков появились полисы каско по доступным ценам, полагает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Lada Granta по каско раньше совсем не страховали, считая, что это недорогая машина и ничего с ней не случится. Ситуация такова, что сейчас, похоже, воруют все, в том числе Lada Granta и Vesta.

Даже они сейчас представляют большую ценность и поэтому их страхуют»,

— отметил Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

Всплеск угонов автомобилей «АвтоВАЗа» связан со значительным ростом их продаж, полагает вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

«Операция по угону этого автомобиля простая и недорогая. Lada Vesta еще запросто может идти на запчасти,

потому что там есть достаточно дорогие детали.

Например, вариатор стоит порядка 400 тыс. рублей. Учитывая большой объем продажи автомобилей, процент угона по ним пропорционально растет», — сказал Хайцеэр «Газете.Ru».

Также в России есть регионы, где автомобили Lada традиционно пользуются большой популярностью, и возможно, что туда уезжают и угнанные автомобили, предположил он.

Почему корейцы все еще востребованы

Корейские и японские автомобили пользуются высоким спросом на вторичном рынке и их достаточно легко угнать, констатирует в беседе с «Газетой.Ru» директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса «Ингосстраха» Максим Дмитриев.

«Они менее защищены в плане заводских противоугонных систем, таким образом угнать машину, не оборудованную дополнительной охранной системой, для угонщиков не составляет большого труда. Не исключены угоны этих автомобилей и ради разбора, так как все еще не решена проблема с поставками на них запасных частей», — сообщил Дмитриев.