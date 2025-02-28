Перевозчик, автобус которого попал ДТП в Петербурге, ранее подвергал опасности пешеходов

Перевозчик, автобус которого попал ДТП в Петербурге, не следил за безопасностью

Перевозчик, автобус которого спровоцировал ДТП в Санкт-Петербурге, ранее подвергал опасности жизнь пешеходов. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Перевозчик ООО «Домтрансавто», которому принадлежит автобус, влетевший в проезжающие мимо автомобили и другой автобус, нанимал на работу сотрудников из Средней Азии — они, по отзывам пассажиров, регулярно хамили и не соблюдали правила ПДД», — говорится в сообщении.

По информации источника, автобус часто выполнял опасные маневры на дороге, от чего пассажирам могло стать плохо. Также водитель разговаривал по телефону во время движения. Кроме того, транспорт наезжал на бордюры и подвергал опасности жизни пешеходов.

До этого сообщалось, что 28 февраля автобус врезался в остановку с людьми. В результате ДТП один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

По словам очевидцев, водителю автобуса стало плохо во время движения.

Ранее момент жесткого ДТП с автобусом в Петербурге попал на видео.