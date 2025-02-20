В России бум продаж на подержанные машины. Что берут?

В России возник бум продаж подержанных автомобилей: сделки выросли на 30% за год. По данным аналитиков, автомобилисты бросились скупать вазовскую «классику» и самые дешевые иномарки. Какие машины сейчас пользуются спросом на «вторичке» среди россиян и что лучше выбрать — в материале «Газеты.Ru».

Чем дешевле, тем лучше

В январе 2025 года в России продали 420 тыс. автомобилей с пробегом — это на 29,4% больше, чем за тот же месяц прошлого года, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Более половины вторичного рынка пришлось на пять марок: Lada, Toyota, Kia и Hyundai, а также Nissan.

Далее в десятке самых продаваемых брендов идут Volkswagen, Chevrolet, Renault, Honda и Ford. По словам экспертов и дилеров, опрошенных «Газетой.Ru», покупки на вторичке активизировались на фоне стремительного повышения цен на новые автомобили.

«Немаловажный фактор — это ожидания у покупателей повышения утилизационного сбора»,

— заявил директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

Жители РФ стали отдавать предпочтение крайне дешевым и старым моделям для снижения затрат, говорят эксперты.

«Причина популярности автомобилей с пробегом крайне проста: они ощутимо дешевле новых автомобилей. Также для них есть большое количество запчастей, как оригинальных, так и нет», — заявил заместитель генерального директора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

При этом дилеры обратили внимание на то, что за год цены заметно выросли и на подержанные машины. По всем сегментам увеличение составило 11%, отметил директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «Автоспеццентр» Андрей Гришаков.

Lada — в тренде

Лидерство на рынке среди подержанных легковых машин сохраняет седан Lada 2107 — в январе его купили почти 10 тыс. раз (+71,7% в сравнении с январем 2024-го).

Автомобиль продолжает оставаться на пике популярности в России, несмотря на то, что его прекратили выпускать еще в 2012 году.

Дилеры считают, что секрет успеха модели — в очень низкой цене.

Сегодня на классифайдах «семерку» с внушительным пробегом можно купить менее, чем за 100 тыс. рублей. Однако дилеры отмечают, что подорожание коснулось и этой модели — за 2024 год она прибавила в цене 8%, сообщил Андрей Гришаков.

close g0d4ather/Shutterstock/FOTODOM

«Lada 2107 уже очень давно не выпускается, но она регулярно попадает в топ продаж в силу того, что для людей, которые живут далеко за пределами МКАДа и не мыслят категориями больших зарплат, она может стать решением каких-то транспортных проблем», — отметила директор «Автомаркетолога» Татьяна Акимова.

Эксперт добавила, что модель также отличается высокой ремонтопригодностью: она хорошо известна автосервисам и на нее можно легко найти запчасти. Однако Акимова подчеркнула, что на смену старым Lada на «вторичке» постепенно приходят более свежие модели, в том числе Vesta.

Второе и третье место рейтинга «Автостата» заняли подержанные хетчбэк «ВАЗ-2114» («Самара-2») и седан ВАЗ-2170 (Priora), которые можно купить примерно за 100 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно. Также в топе на шестой строчке оказалась Lada 4x4 и на десятой — «ВАЗ-2190».

«Популярность отечественных автомобилей связана с минимальной стоимостью приобретения и последующего обслуживания, а также возможностью отказаться от сервисных центров и производить незначительные ремонтные работы самостоятельно», — считает Гришаков.

Варианты понадежнее

В пятерку лидеров вторичного рынка среди иномарок вошли Kia Rio и Hyundai Solaris, чьи продажи за год выросли на 21% и 20% соответственно. По данным «Авто.Ру», модели 2021 года выпуска с пробегом и не менее одним владельцем в среднем предлагают за 1,7 млн рублей. За три года цены на них выросли на 42%.

За корейскими авто в топе следуют Ford Focus, Toyota Corolla и Camry. При этом самым популярным иностранным брендом оказалась Toyota.

close Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

«Если говорить о японских и корейских брендах, то они зарекомендовали себя с положительной стороны в плане надежности, в связи с достаточно простой классической конструкцией основных узлов и агрегатов», — пояснил Гришаков.

По его словам, все бренды, входящие в топ-10, были очень популярны в сегменте новых автомобилей и, соответственно, максимально наполнили рынок с пробегом. Гришаков считает, что наиболее надежным автомобилем из списка является Camry. За ним следуют Solaris и Rio.

«Безусловно, бренд Toyota — это самая популярная марка на рынке автомобилей с пробегом», — также считает Вадим Черноусов из «Рольфа».

По данным дилерского холдинга «Авторусь», в 2024 году россияне активно покупали и такие подержанные модели, как Volkswagen Polo, Kia Ceed, Hyundai Creta, Kia Sportage, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Nissan X-Trail и Opel Astra (признан в РФ иностранным агентом). Цены на популярные модели за год суммарно выросли примерно на 20-25%, уточняет компания. Однако в конце прошлого года динамика замедлилась.

«Китайцы» не дремлют

Китайские автомобили с пробегом также стали постепенно завоевывать доверие россиян, из них наиболее востребованы те, которые продаются в России достаточно давно и в большом количестве. То есть машины, по которым есть статистика продаж, сложилась репутация надежных автомобилей, и по которым нет проблем с наличием запасных частей.

«К ним относятся Haval, Geely, Changan, чуть в меньшей степени Chery и Exeed», — заявил руководитель направления автомобилей с пробегом ГК «Авторусь» Михаил Мельниченко.

close Кирилл Брага/РИА Новости

Ренат Тюктеев из «Авилона», в свою очередь, считает, что в топ-3 китайских марок на «вторичке» входят Tank, Haval и Geely.