«Заливают перцем в лицо»: в Воронеже чоповцы ГБР атакуют водителей, взяв на себя полномочия МВД

В Воронеже частные охранники из так называемой группы быстрого реагирования заблокировали автомобиль и распылили в салон перцовый баллончик. Пострадавшие, среди которых был несовершеннолетний, рассказали «Газете.Ru», что охранники угрожали, били автомобиль и гнались за машиной после того, как ее занесло на парковке торгового центра. О том, превысили ли гэбээровцы свои полномочия и какие права они имеют, «Газете.Ru» рассказали юристы.

Инцидент произошел на парковке торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Град» под Воронежем 15 февраля. Пострадавший пассажир автомобиля Renault Duster по имени Александр рассказал «Газете.Ru», что сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) начали преследовать машину после того, как ее занесло на повороте. Наперерез автомобилю поехал Volkswagen Polo без опознавательных знаков, а потом к погоне присоединился Renault Duster в раскраске ГБР компании «БМ Холдинг».

Также в погоне участвовал автомобиль Haval в такой же ливрее частного охранного предприятия. Спустя примерно три минуты погони водитель остановился, чтобы спросить о причинах преследования.

«Они начали подходить к окну. Водитель задал им вопрос: «Зачем это?». Они, не ответив на вопрос, просто говорят: «Выходи». Потом со стороны пассажирской двери один из них подходит и просто заливает перцем в лицо», — описал ситуацию Александр.

По его словам, гэбээровцы наносили удары по машине, били по окнам и с использованием обсценной лексики требовали от водителя и пассажиров выйти. На заднем сидении атакованного охранниками Renault Duster находился в том числе несовершеннолетний пассажир, уточнил Александр. Он предположил, что сотрудники ГБР могли заподозрить водителя в дрифте на парковке, поскольку там в этот момент собрались автомобилисты, вставшие в круг.

На видео с регистратора, опубликованном Telegram-каналом «Мой и твой Воронеж», видно, что к автомобилю подошли трое мужчин в темной одежде и скрывающих лица балаклавах, с рациями в руках. Водитель попросил у них позволить уехать, а затем возмутился применению перцового баллончика. За кадром также слышен сильный кашель других людей. На Renault и Haval, заблокировавших проезд, видна символика компании «БМ Холдинг» с телефоном дежурной части.

Пострадавшие обратились в полицию

По факту инцидента в полицию передано заявление, уточнил Александр. По его словам, после инцидента на парковке Haval с символикой охранной организации гнался за их машиной еще на протяжении 10 минут, в том числе двигаясь по встречной полосе. При этом номера у преследователей были нарочито залеплены снегом, утверждает пассажир.

«Газета.Ru» направила в «БМ Холдинг» вопросы о правовом статусе ГБР, основаниях применения спецсредств и оценке действий своих сотрудников на предмет их законности и возможного правонарушения. С редакцией связался человек, представившийся Сергеем Александровичем, сотрудником службы информационной и правовой безопасности «БМ Холдинга» по взаимодействию с правоохранительными органами и другими юридическими лицами.

Он затруднился дать комментарий по существу инцидента, записанного на видео и опубликованного Telegram-каналом «Мой и твой Воронеж».

«Я запрещаю сотрудникам любого уровня открывать ссылки в Telegram, когда они приходят с почты людей, которых мы не знаем», — ответил он на вопросы «Газеты.Ru».

Собеседник добавил, что все полномочия частных охранных предприятий детальным образом регламентированы федеральным законом о частной охранной деятельности и иными нормативными документами федерального характера подзаконного уровня.

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В комментариях к публикации в Telegram-канале мнения пользователей разделились: одни поддержали действия охранников, а другие осудили.

«Ага, в бинокль смотрели кого занесло. Дрифтовал, так так и скажи, а не лапшу на уши — дядьки не за что обидели», — написал пользователь по имени Дмитрий (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — «Газета.Ru»).

Другие комментаторы в соцсетях заявили, что ГБР не имеет полномочий на применение к людям силы.

«Чего бы ни натворил водитель, ГБР превысило свои полномочия, к тому же как обезьяны налетели толпой лица попрятали как трусы. Нарушил водитель исполняя круги на парковке, — вызови ДПС и сиди дальше в своей машине молча», — указал пользователь по имени Сергей.

Не первый раз

Информация о том, что на парковке ТРЦ «Град» охранники ГБР применяют силу и газовые баллончики против собирающихся там любителей дрифта, появлялась и ранее.

Так, 7 февраля «Вести Воронеж» сообщили на своей странице в VK, что сотрудники ГБР «залили воронежцев перцовкой из-за дрифта на парковке». В результате атаки гэбээровцев пострадали более 10 человек, в том числе двое инвалидов. Как и в первом случае, охранники использовали перцовый газ без предупреждения.

«Свидетели уверяют, что пострадали подростки. В «Граде» заявили, что парковка привлекает развязных и зачастую пьяных молодых людей, на шум жалуются и жители соседних ЖК», — отмечается в публикации.

В 2018 году сотрудники ГБР и вовсе устроили перестрелку из огнестрельного оружия, прибыв по вызову сотрудников бара на улице Лизюкова в Воронеже для выдворения посетителей. В результате инцидента огнестрельные ранения получили двое граждан, сообщал портал «Мое Online».

Случаи превышения чоповцами под брендом ГБР своих полномочий довольно распространены. Так, в 2021 году в Липецке охранники из службы быстрого реагирования избили посетителей караоке-бара, писало издание Gorod48. А в сентябре прошлого года в Перми гэбээровцы избили участника специальной военной операции.

Что такое ГБР и какие у нее права

Сотрудники ГБР — это обычные частные охранники, они не имеют никаких прав на применение физической силы или оружия и спецсредств к гражданам, объясняют юристы.

«Применение ГБР физической и иной силы строго оговорено действующим законодательством. Так как они не являются представителями правоохранительных органов, применение спецсредств, в том числе перцовых и газовых баллончиков, просто недопустимо. Если это повлекло вред здоровью, это можно квалифицировать как уголовное преступление», — заявил «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев.

Он добавил, что ГБР не имеет функции охраны общественного порядка, и даже если в Воронеже есть специальное соглашение между правоохранительными органами и частными охранными организациями, оно не может противоречить закону «О полиции» и другим федеральным законам.

«Никаких прав по поводу обеспечения общественного порядка в отсутствие сотрудников правоохранительных органов ГБР не предоставлено», — подчеркнул Воропаев.

Им не предоставлены полномочия по досмотру, осмотру транспортных средств и личному досмотру граждан, перечислил юрист. При этом, при охране закрытых частных объектов ГБР может приехать и задержать до прибытия правоохранительных органов лицо, которое вторглось на территорию квартиры или коммерческого предприятия.

Согласно статье 17 закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», частные охранники имеют право применять спецсредства для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и здоровью их самих, охраняемых ими граждан, а также для пресечения преступления против охраняемого имущества, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.

«У них полномочий не больше, чем у простых граждан, которые могут увидеть какое-то правонарушение и принять меры к задержанию нарушителя, но, конечно, применять физическую силу и ограничивать чью-то свободу они не могут, если речь не идет о совершении преступления», — пояснил «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По его словам, никаких иных полномочий, в особенности равных полномочиям полиции, у сотрудников ЧОПов не может быть в принципе. У частных охранников должны быть разрешения, лицензии, и в своих действиях они ограничены законом, уточнил адвокат.