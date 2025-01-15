«Не бизнес»: российскому автобренду Evolute грозит закрытие

Российская автокомпания Evolute, которая собирает электромобили и гибриды китайской компании Dongfeng в Липецкой области, показала за прошлый год крайне низкие результаты продаж — на учет встало менее 1,6 тыс. автомобилей этой марки. Машины стремительно теряют спрос, и если за этот год ситуация не изменится, то проекту угрожает закрытие, считают эксперты.

По данным исследовательской компании «Автостат Инфо», в 2024 году продажи автомобилей Evolute (российское название моделей Dongfeng) в России снизились на 30% по сравнению с показателями 2023 года. Объявленные в преддверии 2024-го производственные планы также не оправдались.

Всего в прошлом году в России было зарегистрировано 1586 новых автомобилей Evolute. Самые дешевые в линейке электрические седаны i-Pro разошлись тиражом 780 экземпляров, притом что в 2023-м было реализовано более 1,4 тыс. машин.

close Evolute i-Pro



На электрические седаны Evolute i-Pro производства липецкого «Моторинвеста» (китайский аналог — Dongfeng Aeolus E70) установлена рекомендованная цена в 3 млн рублей (с учетом господдержки можно купить за 1,8 млн рублей). Мощность двигателя – 150 л.с., заявленный запас хода – 433 км. Evolute

Продажи кроссоверов i-Joy составили 125 машин против 604 годом ранее. Также за год Evolute реализовал 269 кроссоверов i-Sky против 7 машин годом ранее, но продажи этого автомобиля начались только к концу 2023-го.

Гибридный минивэн i-Space продан за прошедший год в количестве 358 штук. В 2023 году эта модель не была представлена в России.

Планы не оправдались

Компания «Моторинвест», которая выпускает Evolute на заводе в Липецкой области, планировала в 2024 году выйти на объем продаж в 12 тыс. автомобилей . Об этом заявил летом 2023 года управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников.

close Evolute

В ноябре 2023 года эти ожидания подтвердил замгендиректора «Моторинвеста» Сергей Мамонтов. Он сообщил о планах произвести 12–14 тыс. электромобилей в 2024 году на заводе в Липецкой области.

«Может быть, 12 тысяч будет, может быть 14. Но поймите правильно, все это будет зависеть от продаж. Какой будет спрос, такое будет и предложение», — говорил он.

Однако фактические результаты 2024 года оказались в 7–9 раз скромнее.

Появились новые планы

В самой компании Evolute настроены позитивно и в этом году обещают продолжить развитие модельного ряда электромобилей и моделей с гибридной силовой установкой. В компании напомнили, что всего за два года им удалось создать новый бренд «с нуля» и войти в список лидеров по продажам электрокаров среди официально представленных марок.



«Компания активно занимается подготовкой цехов сварки и окраски, что позволит увеличить долю локализованных компонентов в автомобилях Evolute. Продолжаются работы над локализацией наукоемких компонентов, таких как электромоторы и тяговые батареи для электромобилей и гибридов», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Evolute.

close Evolute

В 2024 году совместно с питерской аккумуляторной фирмой САЭ (входит в группу компаний «Итэлма») бренд Evolute провел испытания тяговой батареи отечественного производства на кроссовере Evolute i-Joy.

«Мы уже сейчас понимаем, что это перейдет в серийное производство. Это важный шаг для повышения конкурентоспособности на российском рынке и создания новых рабочих мест», — подчеркнули в Evolute.

У дилеров закончился запас хода

Несмотря на оптимистичные планы компании, по подсчетам экс-главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, средний показатель продаж на один дилерский центр у Evolute за 2024 год приблизился к критически низкому, иначе говоря убыточному для дилеров, и составляет 43 автомобиля на один центр .

А для того, чтобы этот бизнес был успешным, необходимо продавать как минимум по 600 машин на дилера в год, убежден эксперт.

«Если Evolute в ближайший год-два не перешагнет планку в 10 тыс. машин в год, то, на мой взгляд, высока вероятность того, что проект закроют», — заявил Мосеев «Газете.Ru».

Плохие результаты у дилеров говорят в целом о низкой успешности продукта, но формально не влияют на автопроизводителя. Тем не менее для самих автосалонов критично важно продавать определенное минимальное количество машин, чтобы оставаться в плюсе, уточнил эксперт.

close Evolute

Уменьшение количества дилеров могло бы принести положительный эффект тем, кто еще захочет торговать этими машинами: они смогут повысить продажи в расчете на один автоцентр и стимулировать продавцов к тому, чтобы они уделяли большее внимание продвижению этой марки, полагает Мосеев.

Однако на протяжении прошлого года дилерская сеть Evolute только увеличивалась . В январе 2024 года она насчитывала 28 центров, по ситуации на октябрь прошлого года — 31 центр, сообщили «Газете.Ru» в аналитическом агентстве «Автостат». По данным официального сайта Evolute, в настоящее время у него уже 37 дилеров.

Скидки растут

На фоне низких показателей продаж Evolute увеличил скидки на три своих модели. По данным сервиса CARgument, в 2025 году у кроссовера i-Jet скидка выросла на 390 тыс. рублей, до 1,25 млн; на i-Joy — на 425 тыс. рублей, до 1,32 млн рублей; на седан i-Pro — на 75 тыс. рублей, до 375 тыс. руб.

close Evolute i-Joy



В список рекомендованных к госзакупкам вошли также кроссоверы Evolute i-Joy и i-Sky (Dongfeng Fengon E3 и Dongfeng Forthing Thunder соответственно). Рекомендованная цена на i-Joy с силовой установкой мощностью 163 л.с. – 3,5 млн рублей. Evolute i-Sky с мотором в 204 л.с. стоит 4 млн рублей с учетом госсубсидии. Evolute

Выпуск автомобилей Evolute начался осенью 2022 года с электроседана i-Pro (локализованной версии китайского Dongfeng Aeolus E70), его сборка на мощностях «Моторинвеста» стартовала осенью 2022 года. Автомобиль оснащен электромотором мощностью 150 л.с., запас хода составляет 433 км.

Позднее модельную линейку пополнили электрические кроссоверы i-Joy и i-Jet, а также минивэн i-Van. В рамках госпрограммы поддержки спроса на электромобили все их можно приобрести с госсубсидией в 925 тыс. рублей (при покупке в кредит). На гибридный кроссовер i-Space, который вышел на российский рынок в апреле 2024 года, эта скидка не распространяется.

Машин нет

При этом купить электромобили липецкой сборки сейчас непросто, некоторых электрических кроссоверов и седанов у многих продавцов не осталось в наличии . В двух дилерских центрах Evolute в Москве и Санкт-Петербурге корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении седана i-Pro, сообщили, что машины раскуплены и ближайшая поставка автомобилей 2024 года выпуска ожидается в конце января. О том, когда в продажу поступят автомобили 2025 года выпуска, продавцы сообщить затруднились.

close EVOLUTE

У другого московского дилера не оказалось в наличии электрических кроссоверов i-Joy.

«Поставки будут ориентировочно в феврале — машины или 2024, или уже 2025 года выпуска.

При такой цене машины все разобрали, i-Joy сейчас мало где можно встретить. Просто они закончились», — рассказал продавец.

Под опекой государства

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, бизнес по крупноузловой сборке автомобилей может держаться на плаву при годовых объемах производства 5–7 тыс. машин, если запускается сварка и окраска кузовов – для безубыточности нужно выпускать не менее 20 тыс. автомобилей одной модели в год.

«Я думаю, что тот объем, который они выпускают сейчас, — не бизнес. Но определенный потенциал у проекта есть, тем более что государство субсидирует эту сферу автомобилестроения», — отметил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».

close Evolute

При этом он обратил внимание, что условия специнвестконтрактов (СПИК), подписанных между государством и заводами, не раскрываются, и неизвестно, в каких объемах и на какие модели государство компенсирует уплаченный утильсбор тому или иному заводу. По словам Кадакова, потенциально «Моторинвест» может сваривать и окрашивать кузова, вести полную сборку, а не только крупноузловую, компанией проведена работа по медиасистемам.

«Они не сидели сложа руки, но при таких низких объемах продаж что-то локализовывать — сомнительная затея. Но бизнес «Моторинвеста» не ограничивается Evolute, они являются и дистрибьютором Dongfeng. Возможно, что деньги, которые они зарабатывают на Dongfeng, и позволяют им существовать », — предположил Кадаков.

«Газета.Ru» направила в Минпромторг вопросы о возможном закрытии Evolute в связи с низкими продажами — о мерах поддержки автопроизводителя. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.