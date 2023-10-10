Стало известно, когда в России начнутся продажи кроссоверов Evolute i-Sky

Продажи электрических кроссоверов Evolute i-Sky в России начнутся в конце октября. Об этом представители автокомпании рассказали на форуме «CarX: революция в автобизнесе», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Новинка станет третьей моделью в линейке марки после седана i-Pro и кроссовера i-Joy. Согласно планам компании следом за i-Sky на рынок выйдут еще две электрические модели — кроссовер i-Jet и минивэн i-Van. Производство электрокаров Evolute налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Прием заказов на кроссоверы Evolute i-Sky начался в июле этого года, стоимость автомобиля составляет 4 млн рублей с учетом господдержки в размере 625 тыс. рублей. Длина переднеприводной модели составляет 4565 мм при колесной базе 2715 мм. Новинка оснащена электромотором мощностью 204 л.с. (340 Нм). Разгон до сотни занимает 8,6 с, максимальная скорость — 180 км/ч. На одном заряде автомобиль способен преодолеть до 511 км (по циклу WLTP).

close 100% Evolute

Evolute i-Sky получил светодиодную оптику, «зимний» пакет опций, передние сиденья с электроприводом (водительское — с памятью, вентиляцией и функцией массажа), два 10-дюймовых экрана, камеру кругового обзора и ряд электронных помощников, включая ассистенты предупреждения о фронтальном столкновении и мониторинга слепых зон.

Ранее в России запатентовали новую торговую марку для автомобилей.