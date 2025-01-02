Сколько можно выпить в новогодние праздники, чтобы не лишиться прав?

От 6 до 12 часов потребуется, чтобы только 100 граммов коньяка или водки выветрились из организма, если нужно утром сесть за руль. После кружки пива должно пройти не менее двух часов. Как точно рассчитать, сколько можно выпить во время застолья и чем лучше всего закусывать, чтобы наутро не лишиться прав, — в материале «Газеты.Ru».

За сколько выводится алкоголь

Организм каждого человека индивидуален, поэтому скорость выведения алкоголя разная. На то, как быстро печень справится с этанолом влияет пол, вес, возраст и обмен веществ, заявил «Газете.Ru» кандидат медицинских наук токсиколог Михаил Кутушов. Собираясь выпить в новогоднюю ночь, нужно помнить, что не существует напитков, которые выводятся быстрее или медленнее.

«Утверждения о том, что определенные напитки выводятся быстрее, являются мифом.

Крепкий алкоголь, конечно, опьяняет сильнее и дольше держится в крови, но скорость его расщепления в печени постоянна — примерно 0,1 промилле в час. Тип алкоголя не влияет на скорость метаболизма», — пояснил он.

Тем временем психиатр-нарколог Сергей Пшембаев отметил в разговоре с «Газетой.Ru», что скорость выведения алкоголя из организма может происходить быстрее, но только у некоторых групп людей.

«Важный фактор — это вес, поскольку у полных людей спирт вытесняется быстрее, чем у худых. Также молодой организм стремительнее избавляется от вредных токсинов, чем старый.

Скорость выведения алкоголя зависит и от пола — у женщин он длительнее на 20%», — подчеркнул специалист

Однако спирт медленнее расщепляется у людей при больной печени, болезнях мочевыводящих путей и ЖКТ. Аналогичная ситуация происходит и при нарушении обмена веществ. Пшембаев указал, что на скорость выведения алкоголя влияют даже наследственные особенности организма.

Еще один немаловажный фактор — наличие сивушных масел и прочих вредных составляющих в напитке, способных замедлять активность работы печени и почек.

Пшембаев добавил, что в среднем банка пива (0,5 литра) выводится из организма от 30 минут до трех часов, а бутылка вина — от двух до 13,5 часов. При этом сорокаградусные напитки сохраняются в крови около трех суток, а в моче следы «хорошей дозы» обнаруживаются до 4-6 дней.

Ложное ощущение

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», водители часто торопятся сесть за руль, почувствовав ложную трезвость. Некоторое количество алкоголя может оставаться в организме даже при хорошем самочувствии. По словам токсиколога Кутушова, самый проверенный способ сесть за руль в нормальном состоянии — отказаться от спиртных напитков за праздничным столом.

Если сделать это невозможно, то нужно строго следить за количеством выпитого алкоголя, считает психиатр-нарколог Василий Шуров. Он пояснил, что если человек не хочет мучиться от похмелья, то он должен выпивать в час не более 10 мл чистого спирта — это хороший бокал вина или маленькая стопка водки (25 мл).

«К следующему дню печень все это успеет переработать. Водителям следует иметь при себе алкотестер, чтобы не гадать, сколько алкоголя осталось в организме. И если планируется руль, то пить надо по минимуму. Две-три стопки водки или два-три бокала вина — и все», — заявил он.

Шуров напомнил, что после Нового года на дорогах начнут в усиленном режиме останавливать и проверять водителей, поскольку количество пьяных автомобилистов на дорогах в это время года вырастает.

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Также водителям стоит помнить, что безопасной дозы алкоголя не существует, заявила врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» Ольга Майорова. «Токсичным принято считать количество алкоголя, равное 40-80 г этилового спирта в сутки для мужчин, 20 г — для женщин», — напомнила она.

Ее слова подтверждает токсиколог Кутушов. Никакое количество алкоголя не гарантирует трезвость на утро, даже небольшая доза спирта может остаться в крови и привести к проблемам, предупредил он.

Что пить

Врач-гастроэнтеролог Майорова дала несколько рекомендаций по выбору спиртных напитков.

«Убедитесь, что алкоголь имеет все необходимые сертификаты качества и безопасности. Это могут быть санитарные и экологические экспертизы, которые подтверждают, что продукт прошел контроль. Также отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам», — сказала она.

Специалист посоветовала обратить внимание на срок годности алкоголя и выбрать спиртное с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов. По словам Майоровой, лучше отдавать предпочтение красным винам и крепким несладким спиртным напиткам.

Врач-диетолог, терапевт Антонина Саволюк в разговоре с «Газетой.Ru» также посоветовала выбирать проверенные качественные напитки.

«Самым легким вариантом будет очищенный алкоголь, то есть сухое вино. При выборе крепких напитков лучше отдавать предпочтение качественному коньяку и водке», — заявила она.

Что нельзя пить

По словам врачей, хуже всего люди переваривают легкие алкогольные напитки.

«Легкие алкогольные смеси по типу ликеров переносятся хуже крепких напитков за счет разнообразных химических добавок. Также есть риск сильно перебрать с пивом из-за наличия в составе большого количества сивушных масел. Лучше отказаться и от сладкого вина», — посоветовала Саволюк.

Гастроэнтеролог Майорова также рассказала, какие сочетания напитков особенно вредны для здоровья.

«Потребление крепких спиртных напитков с пивом или винами вызывает резкое увеличение уровня этанола в крови, что приводит к более сильному алкогольному отравлению», — пояснила она.

Кроме того, смешивание алкоголя со сладкими газировками ускоряет всасывание спирта. Это чревато быстрым опьянением. Также это усугубляет обезвоживание организма.

Еще сочетание алкоголя с энергетиками маскирует признаки опьянения из-за содержащихся в них кофеина и сахара, предупредила Майорова. В итоге, риск алкогольного отравления выше, так как человек выпивает гораздо больше нормы.

Как ускорить выведение алкоголя

Некоторые водители прибегают к медицинским препаратам, чтобы ускорить выведение алкоголя из организма, однако это бесполезно, говорят врачи.

«Не существует лекарственных препаратов, которые бы достоверно и эффективно ускоряли выведение алкоголя из организма. Рекламируемые средства, как правило, не подтверждены научными исследованиями и могут быть даже опасны для здоровья», — считает токсиколог Кутушов.

Однако специалисты дали несколько советов, которые позволят улучшить состояние после застолья.

«Чтобы легче перенести алкоголь, его нужно обязательно разбавлять, то есть выпить в два раза больше воды. На 150-200 мл вина следует выпить 400-500 мл воды параллельно. Если вы налегаете на крепкие напитки, то нужно выпить в четыре раза больше воды. Это замедляет скорость всасывания алкоголя и организм успеет подготовиться к тому, чтобы переработать токсины», — заявила диетолог Саволюк.

Психиатр-нарколог Сергей Пшембаев добавил, что легкая физическая нагрузка после бурного торжества на следующий день также помогает прийти в форму гораздо быстрее. По его словам, тренировка будет эффективнее употребления популярных солевых растворов (например, регидрона) и сорбентов.

Чем закусывать

Среди россиян существует мнение, что чем больше закуски съесть после крепких напитков, тем лучше. Однако на практике обилие еды лишь ухудшает состояние человека, говорят эксперты.

«Закуска действительно влияет на скорость всасывания алкоголя, но не на его выведение. Обильный ужин может замедлить опьянение, но не сократит время, необходимое для полного расщепления алкоголя», — заявила гастроэнтеролог Майорова.

Нарколог Шуров предупредил, что обильная закуска приведет к сильным головным болям на следующий день.

«Закуска замедляет всасывание алкоголя и наступление желаемого уровня опьянения. Соответственно, человек выпивает больше. Поэтому выше вероятность, что у него будет болеть голова, и он все это не переварит. Поэтому закуска в данном случае работает против человека. Также, если жалко печень, то не стоит налегать на жирное», — посоветовал специалист.

При выборе закуски лучше отдавать предпочтение легкой пище, посоветовала врач-диетолог Саволюк.

«Лучшая закуска под алкоголь — это пища, богатая клетчаткой.

Пищевые волокна, которые содержатся в овощах, фруктах, ягодах и зелени, как мочалки впитывают в себя алкоголь и сивушные масла и помогают сохранить здоровье», — рассказала она.

В заключении она добавила, что пить алкоголь на голодный желудок также не стоит. При идеальном раскладе человек уже должен поесть клетчатку до употребления спиртных напитков.

Как накажут пьяных водителей в Новый год

С 1 января для российских водителей ужесточили штрафы за нарушения ПДД. Речь идет и об автомобилистах, которых поймали пьяными.

Если водителя задержат в нетрезвом состоянии, то ему придется заплатить 45 тыс. руб. вместе 30 тыс. Аналогичный штраф он получит, если передаст свой транспорт человеку, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

Также 45 тыс. рублей штрафа грозит автомобилисту за отказ проходить медицинское освидетельствование. Кроме того, за езду в пьяном виде есть риск надолго лишиться водительских прав.