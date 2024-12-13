Типичные уловки гаишников. Как водителей разводят на деньги «Газета.Ru» назвала пять самых частых уловок недобросовестных инспекторов ГИБДД

Уловки недобросовестных инспекторов ГИБДД, стремящихся подвести водителей к лишению прав, наиболее распространены при процедуре освидетельствования на опьянение, фиксации выезда на встречную полосу и в ряде других ситуаций. О том, где ожидать подвоха при общении с инспектором и как отстаивать свою позицию — в материале «Газеты.Ru».

Пьянка и встречка

Чаще всего коррумпированные гаишники на дорогах ловят водителей за нарушения, в связи с которыми предусмотрено лишение водительских прав, знает вице-президент «Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Сотрудников Госавтоинспекции на дорогах из всего КоАП интересуют «лишенческие» статьи:

выезд на встречную полосу и управление машиной в нетрезвом виде.

И инспекторы зачастую трактуют разворот через две сплошные как выезд на встречную полосу», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» Шапарин.

По его словам, недобросовестные инспекторы склоняют водителя к даче взятки на этапе составления схемы выявленного нарушения: если на ней будет указано, что водитель развернулся или повернул налево под прямым углом, ему грозит штраф за нарушение требований разметки. Если автомобилист проехал по «встречке» хотя бы метр, за это предусмотрено лишение водительских прав.

Также недобросовестные инспекторы пользуются тем, что многие водители нетвердо знают нюансы процедуры освидетельствования на состояние опьянения, продолжает Шапарин.

Водителя пытаются убедить в том, что он нетрезв до составления официальных документов,

в частности, протокола об отстранении от управления автомобилем, с которого начинается процедура освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

«Недобросовестные гаишники до сих пор используют собственные алкотестеры, которые показывают заведомо недостоверный результат. Также в ходу прием, когда водителя, который отказывается «подуть в трубочку» на месте, не направляют к наркологу, как это положено, а

убеждают подписать отказ от освидетельствования»,

— сообщил Шапарин.

Встанешь на учет

По словам автоюриста Льва Воропаева, также недобросовестные инспекторы пытаются запугивать молодых водителей перспективой оказаться на учете в наркодиспансере, если у них обнаружат даже ничтожно малые следы наркотиков. Водителя убеждают подписать на месте отказ от медосвидетельствования, за который сейчас предусмотрено то же наказание, что и за вождение в нетрезвом виде – лишение водительских прав на 1,5–2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

«Водителю говорят, что следы наркотиков в организме сохранятся и его поставят на учет в наркодиспансере, если он употреблял их несколько месяцев назад

или просто стоял рядом с теми, кто курил что-то запрещенное»,

— привел пример Воропаев в беседе с «Газетой.Ru».

Еще одна уловка касается водителей, при освидетельствовании которых в машине ДПС на дороге алкометр показал «пограничные» 0,17–0,18 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе, уточнил юрист.

Водитель при этом вправе не согласиться с показаниями прибора и потребовать направления на освидетельствование на состояние опьянения в медучреждении, но человека, который не знает всех тонкостей процедуры, убеждают согласиться с результатами, показанными на месте, указывает он.

Если в такой ситуации поехать на освидетельствование к врачу, состояние опьянения скорее всего не установят — с учетом того, что пороговое значение по содержанию алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,16 мг/л.

Фары протер, а номер нет

Еще одна спорная ситуация, в которой инспектор ДПС может «утяжелить» наказание для водителя, связана с загрязненными номерными знаками, указывает Лев Воропаев. Это произойдет, если водитель, который едет в дождь и слякоть или снегопад, протрет фары машины, но не почистит при этом номерной знак.

«Инспектор может сказать, почему на машине чистые фары и при этом грязный номер, и

трактовать эту ситуацию как умышленное сокрытие номерного знака с помощью материалов, препятствующих его прочтению.

За это нарушение предусмотрено лишение прав», — предупредил Воропаев.

Если нарушение зафиксировано на фото и видео, суды в такой ситуации часто становятся на сторону инспекторов ДПС, добавил он.

Не пропустил пешехода

Инспекторы ДПС стремятся оштрафовать водителя за непропуск пешехода на «зебре», даже если человек только вступил на переход и машина ему не мешает, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» автоюрист Сергей Смирнов.

«По ПДД водитель должен уступить дорогу пешеходу — то есть не начинать или не продолжать движение, если оно вынудит пешехода изменить направление движения или скорость. Ситуация, когда

пешеход только вышел на «зебру» с противоположной стороны дороги, и машина не вынуждает его изменить скорость,

нарушением не является. Однако сотрудники ДПС настаивают, что водитель должен остановиться, как только человек вышел на разметку», — объяснил Смирнов «Газете.Ru».

По его словам, многие водители в такой ситуации соглашаются с наказанием и платят штрафы, но вполне могут отстоять свою правоту, если есть запись с видеорегистратора.

«Регистратор может помочь при обжаловании постановления в отделе ГИБДД или в суде. При составлении протокола нужно указать, что есть видеозапись инцидента. И нужно смотреть, чтобы на видеорегистраторе была установлена правильная дата», — посоветовал Смирнов.

Если водитель понимает, что инспектор собирается привлечь его за непропуск пешехода, он должен вслух прокомментировать ситуацию, чтобы впоследствии вышестоящее должностное лицо или судья понимали, что запись относится именно к рассматриваемому событию, заключил юрист.