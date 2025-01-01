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Автомобили
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Прощай Land Cruiser. Из-за новых ставок «утиля» в Россию не привезут сотни популярных иномарок

В России с 1 января 2025 года утильсбор на автомобили вырос на 20%
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Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM
С 1 января в России снова повысился утилизационный сбор на легковые и коммерческие автомобили. Продавцы больше не смогут привезти в Россию сотни популярных моделей Mercedes-Benz, BMW, Toyota, Audi, Volkswagen, Nissan, Mitsubishi, Hyundai и других марок. Введение заградительных тарифов привело к сокращению ассортимента машин в стране. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

С 1 января 2025 года утильсбор в России повышается на 20%. Это означает, что для самой массовой категории легковых машин (двигатели объемом 1-2 литра) ставка сбора выросла с 556,2 тыс. руб. до 667,4 тыс. руб. Цена подержанных машин с объемом двигателя от 2 до 3 литров в возрасте больше трех лет составляет теперь 2,84 млн руб. против 2,37 млн руб. в 2024 году.

Не менее плачевно ситуация обстоит с экологически чистыми гибридами и электромобилями. С 1 января 2025 года, согласно подсчетам «Известий», юрлицам придется заплатить 667,4 тыс. руб. за электрокар или последовательный гибрид в возрасте до трех лет. Если автомобилю больше трех лет, то отдать придется уже 1,17 млн руб.

Объем ввозимых в Россию машин начал падать после марта 2024 года, отмечали в статистическом агентстве «Автостат Инфо». В ноябре 2024 года, по сравнению с октябрем, регистрации ввезенных в Россию по параллельному импорту автомобилей, сократились на 41%.

Что уже не привезут

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты прогнозируют резкий спад импорта автомобилей. В основном на этом рынке останутся сверхдорогие модели, в цене которых повышенные сборы не занимают большую долю. Пока что остается возможность заказа машины под конкретного клиента, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

«Больше не привезут машины с двигателем объемом более 3 литров. Например, для машин с двигателем 4.0 утильсбор составляет 3 млн рублей, и в такой ситуации выгодно возить только какие-то запредельно дорогие автомобили, ценой по 30 млн рублей. Это Mercedes-Benz G63 AMG или новый Range Rover», — сказал Рогов.

В 2024 году в Россию активно завозились BMW X5 M, X6 M, Audi RS Q8 – утильсбор на них составлял порядка 1,5 млн руб., и для покупателей это было приемлемо при цене автомобиля в 13 млн руб.

«После увеличения коммерческого утильсбора в октябре и январе нынешние ставки останавливают даже покупателей машин по цене московской квартиры», — подчеркнул он.

С января утильсбор по ставке для юридических лиц вводится для электромобилей и гибридов, напоминает Рогов. По его мнению, дорогие гибридные кроссоверы формата Li Xiang продолжат покупать в России, несмотря на подорожание. Однако импорт из КНР таких машины, как подзаряжаемый гибридный Geely Monjaro или Nissan X-Trail, станет уже неактуальным.

По словам автора YouTube-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, которая занимается доставкой машин из-за рубежа, из-за повышенного утильсбора больше не привезут в Россию Hyundai и Kia с мощными моторами.

«В связи с повышенным утильсбором невыгодно поставлять практически все машины с двигателями объемом свыше двух литров. Hyundai Santa Fe с мотором 2.5 больше не будет, Toyota Land Cruiser вряд ли повезут, потому что на него очень большой «утиль». C Kia Sportage 2.5, Mitsubishi Outlander 2.4 и Hyundai Palisade 3.5 также можно попрощаться», — заявила Лисовская «Газете.Ru».

Гибриды и электромобили, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, и так достаточно дорогие. Для них утильсбор в 600 тыс. руб. не является критическим, полагает Лисовская.

Вторая волна повышения утильсбора в январе не так страшна, как инфляция, полагает директор направления «Авилон Премиум» Николай Баскаков.

«Если брать абсолютные величины, то максимальный рост коснется автомобилей с большим объемом двигателя, а также гибридов и электромобилей. Поэтому всем желающим приобрести подобные автомобили имеет смысл обратить внимание на предложения 2023 и 2024 годов выпуска», — сказал он «Газете.Ru».

Все автомобили будут поставляться по параллельному импорту в Россию в прежних объемах. При этом новые условия влияют на цены совершенно одинаково, если брать процентное соотношение от стоимости автомобиля, заключил Баскаков.

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