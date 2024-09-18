Какие машины могут перестать возить в Россию с Нового года Утильсбор на электромобили и гибриды в РФ вырастет в двадцать раз с 2025 года

В 2025 году в России более, чем в двадцать раз вырастет утилизационный сбор на электромобили и гибриды, с января за новый электрокар придется заплатить более 600 тыс. рублей утильсбора. Какие машины из-за этого станет невыгодно возить в Россию, «Газете.Ru» рассказали участники рынка.

В постановлении правительства России о поэтапном увеличении утилизационного сбора на автотранспорт предусмотрено его кратное повышение для электромобилей и последовательных гибридов. Согласно документу, коэффициент утильсбора, на который умножается базовая ставка в 20 тыс. рублей, для этой категории машин вырастет с нынешних 1,63 до 33,4.

Таким образом, ставка увеличится в 20,5 раза , причем произойдет это уже с начала 2025 года, до которого осталось без малого три месяца.

В пересчете на деньги это означает, что за новый или относительно свежий (возрастом до трех лет) гибрид и электромобиль придется заплатить 667 тыс. рублей утильсбора вместо нынешних 33 тыс. рублей.

А для подержанного электротранспорта ставка становится вовсе заградительной: со 122 тыс. рублей она поднимется до 1,2 млн рублей .

Для частных лиц при ввозе машин для личного пользования (такие автомобили нельзя перепродавать в течение года после регистрации) пока сохраняются льготные коэффициенты «утиля»: 0,17 — для новых машин, 0,26 — для подержанных.

Участники рынка, занимающиеся поставками машин из-за рубежа, предупреждают, что сумма нового «утиля» будет включаться в цену машины для конечного потребителя, и для недорогих электрокаров этот барьер станет заградительным.

По словам основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова, покупатели дорогих электромобилей (Li Xiang, Zeekr, Tesla) будут вынуждены смириться с многократно увеличившимся платежом, но относительно цены самой машины сумма в 667 тыс. рублей не выглядит запредельной.

«Электромобили и приравненные к ним гибриды покупают люди не бедные. Эти машины не первые в семье, они рассматриваются как дополнение к машинам с ДВС и стоимость самых доступных из них – 4,5-5 млн рублей. А автомобили Li Xiang и Tesla стоят 7-8 млн рублей. Плюс 600 тыс. рублей – неприятно, но кардинально на спрос это не повлияет», — сказал Рогов «Газете.Ru».

С учетом того, что утильсбор даже на коммерческий ввоз такого автомобиля, как Li Xiang, до изменений составлял всего 32 тыс. рублей, их было выгодно привозить и перепродавать. Перекупщики полюбили этот автомобиль, и Li Xiang массово распространился на рынке, пояснил Рогов.

«Если бы у нас были распространены дешевые электромобили формата BYD Dolphin, которые в Китае стоят около 1 млн рублей на наши деньги, то с новым утильсбором в 667 тыс. рублей их бы стало ввозить невыгодно», — заключил Рогов.

Какие машины будет трудно купить

По словам автора YouTube-канала «Лиса рулит» Елены Лисовской, которая занимается доставкой машин из-за рубежа, многократное повышение утильсбора на электромобили с 2025 года затронет поставщиков и покупателей недорогих электромобилей формата Nissan Leaf.

«Утильсбор на электромобили поднимется с 1 января, и цены на них поднимутся ровно настолько, насколько он увеличится.

Относительно дорогих гибридов и электрокаров рост цен не будет значительным. Более дешевые сегменты, конечно, сильно просядут. В первую очередь это относится к Nissan Leaf», — сказала Лисовская «Газете.Ru».

Она отметила, что это ударит по людям с небольшим достатком, потому что Nissan Leaf покупали в основном те, кто имел возможность зарядить автомобиль дома и тем самым сэкономить на топливе.

«Некоторые таксисты покупали Nissan Leaf, заряжали их дома и выкатывали заряд за смену. Они не смогут уже купить эти автомобили. Также недорогими были Volkswagen ID, с ними также ситуация будет не очень», — заключила Лисовская.

В России наибольший спрос на электромобили наблюдается в премиум-сегменте. В основном он приходится на Li Xiang и Zeekr — в случае первого это объясняется наличием гибридных версий, рассказал «Газете.Ru» основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Внутри страны в премиум-сегменте официально продаются автомобили Voyah, и неизвестно, получит ли «Моторинвест» (официальный импортер бренда) на эти машины какие-то льготы по утильсбору. Также официально представлен Hongqi, которому придется компенсировать возросший утильсбор из своих доходов, либо полностью включать его в цену», — добавил он.

Основатель «Автомаркетолога» также заявил, что увеличение утильсбора не поменяет премиум-сегмент рынка электромобилей, но станет серьезным ценовым ударом для автомобилей недорогого формата.

«Еще в большом количестве в Россию везут электрические Volkswagen и BMW. Возможно, что новая цена электрического Volkswagen охладит пыл покупателя, но в случае с BMW — вряд ли», — заключил Мосеев.

По данным аналитического агентства «Автостат», по итогам первого полугодия 2024 года в России насчитывается 90 тыс. электромобилей и подключаемых гибридов. Около 19% от этого количества приходится на китайские Li Xiang, более 17% парка гибридов и «электричек» занимает Nissan, почти 11% — Voyah, 9% и 7% соответственно — у Zeekr и Tesla.€