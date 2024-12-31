Важное напоминание от ГИБДД: кому нужно заменить водительские права в 2025 году

ГИБДД: в 2025 году водителям нужно заменить права, которые продлевали в 2022-м

В наступающем году некоторым россиянам придется заменить водительское удостоверение. Речь идет о документах, которые были автоматически продлены в 2022 году. Как успеть заменить права и что ждет нарушителей — в материале «Газеты.Ru».

В преддверии Нового года Госавтоинспекция напомнила об истечении срока национальных водительских прав, которые автоматически продлевались в 2022 году на три года. Это значит, что в 2025 году автомобилисты с такими удостоверениями должны обратиться в ГИБДД и получить новые.

При наличии сомнений российские водители могут ознакомиться с информацией, зайдя в базу ГИБДД. Там отображаются все изменения о сроках действия удостоверения.

Зачем продлевали права в 2022 году

В апреле 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлило срок действия водительских удостоверений сразу на три года. Это касалось прав, которые нужно было обновлять в 2022–2023 годах. Норма распространялась как на водителей личных машин, так и на тех, кто использовал их в рабочих целях.

С инициативой по продлению водительских удостоверений выступила ГИБДД совместно с Минэкономразвития.

«Водители, которые работают в компаниях, не будут тратить рабочее время на получение новых прав, прохождение медицинской комиссии. Это позволит не отвлекать их от цепочек логистики», — поясняли тогда в министерстве.

Также отмечалось, что инициатива позволит снизить административную нагрузку для граждан и бизнеса.

Впоследствии аналогичная мера была принята для тех, чьи документы должны были прекратить действие в 2024 и 2025 годах.

Как заменить права

Для замены водительских прав нужно подать заявление в ГИБДД. Сделать это можно сразу в отделении, на «Госуслугах» или в МФЦ. Для получения нового удостоверения понадобятся паспорт гражданина РФ, старые права, медицинская справка и само заявление.

Кроме того, автомобилистам необходимо заплатить госпошлину в размере двух тысяч рублей. При оплате через «Госуслуги» можно получить скидку в размере 30%.

Также россиянам, желающим обновить права, необходимо заново пройти медкомиссию. Для этого необходимо обратиться в медицинские учреждения, которые аккредитованы ГИБДД.

Что будет, если не заменить права

В Госавтоинспекции пояснили, что водители, которые собираются выехать за границу, также должны заменить свои водительские права, истекавшие в 2022-2023 годах. В ведомстве напомнили, что возможность автоматического продления удостоверения распространяется только на территории России.

Использование автомобиля с просроченными правами даже в течение одного дня карается штрафом — заменить документ необходимо еще пока оно действительно. Водитель с истекшим удостоверением будет приравнен к человеку, у которого вовсе нет с собой прав. Наказание для нарушителей будет разным в зависимости от обстоятельств и в особо серьезных случаях доходит до 30 тыс. рублей штрафа или даже ареста.