Водительские права, подлежащие обмену в 2024 и 2025 годах, продлят на три года

Водительские удостоверения, у которых срок действия истекает в 2024 и 2025 годах, будут продлены на три года. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Инициатива реализована в рамках полномочий правительства Российской Федерации и направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Продление на три года водительских удостоверений, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, утверждено постановлением правительства № 2269 от 23 декабря 2023 года. Документ официально опубликован и вступил в силу, уточнила Волк.

Нововведение затрагивает водителей личных автомобилей, а также тех, кто управляет транспортными средствами в связи с работой или деятельностью предпринимателя. Оно коснется более 5 млн водителей.

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